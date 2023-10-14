شكرا لقرائتكم خبر عن "Ignite The Game".. تعزيز صناعة الألعاب الإلكترونية ودعم "الجيمرز" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكينًا وتفعيلًا لقطـاع صناعة وتطوير الألعــاب الإلكترونية، أقيمت فعاليات "Ignite The Game"Ignite"" التي ينظمها "مجلس المحتوى الرقمي "Ignite" في بهو جامعة الإمام محمد بن سعود، برعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتجمـع الفعاليات المستثمريــن ورواد الأعمـال والمهتميـن في المجـال لمشاركـة أبـرز المستجــدات فـي مجــال الألعــاب وتعميـــق الآفاق والاحتفاء بكل أبعاد صناعة الألعاب.

تعزيز صناعة الألعاب الإلكترونية

تهدف فعاليات "Ignite The Game" إلى رفــع الوعــي بالمحتــوى الرقمــي في صناعــة وتطويــر الألعاب، لإبراز الفرص الواعدة والمستقبليــة للقطاع في المملكــة من خــلال استضافـة متحدثيـن وخبراء عالمييـن ومحليين بارزين، وتسليط الضوء علـــى المحتوى الرقمي في صناعة وتطوير الألعـاب بالســوق السعــودي وتحفيــز المبتكريــن وروّاد الأعمال والمستثمرين.

وتأتي هذه الفعالية تحت شعار "جاء وقت لعبتك" لتمكين وتطوير قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال توفير منصة تجمع المختصين والمهتمين بالألعاب الإلكترونية من شتى أنحاء العالم لإظهار الفرص المتاحة في القطاع والمستقبل الواعد فيه.

إضافة إلى التعرف على آخر تقنيات صناعة الألعاب، وأبرز المستجدات لتمكين الشباب من العمل عليها والمساهمة بصناعة محتوى رقمي يلامس المجتمع السعودي، من خلال ضخ الاستثمارات في الشركات العاملة في هذا القطاع واستحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع الألعاب الإلكترونية، وإنتاج أكثر من 30 لعبة منافسة عالميًا في الإستوديوهات المحلية.

برامج الفعاليات

تحتوي فعاليات "Ignite The Game" على عدد من البرامج هي:

المنصة

من خلالها يمكن التــواصــل مـع العارضيــن والتعرف علـى الشركـات الكبرى في عالم صنـاعـــة الألعـــاب الإلكترونيـــة وتكوين علاقات بالمهتمين ومن يشـارك شغـف اللعبـة.

ساحـة التطـوير

تتيح مشاركة ومناقشة الأفكار الإبـداعيـــة وتطويرها فـي ورش عمل مميزة يقدمها خبراء صناعة الألعـاب الإلكترونية

ساحة التجـارب

من خلالها يمكن تجربة ألعــاب إلكترونيــة حديثــة واستثنائيــة بـــروح حماسيـة مع روّاد المســاحة فـي أجواء مليئة بالشغـف والحـماس

مســرح +

يتيح الاستماع إلـى قــصص التمكيـــن فـي نقــاشــــات محفـــــزة مــع المنتجين والمطـوريــن وشركات الألعاب الإلكترونيـة في جلسات حـواريــة مثريـة.

مســرح x

يتيح تطوير المعـرفة فـي جلســـات نقـاشيــــة وتكثّـــيف الخبـــرات بالمجــال مـع أبــرز المحتـرفيـــن فـي صنـاعـة الألعاب الإلكترونية وممثلــي الشركـات