شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "شحّات اللايك".. "بوست الخوارزمية" لا يخدع فيس بوك ولكن يستدر عطف المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول مئات من مستخدمي منصة فيس بوك منشور يحث المتابعين والأصدقاء على التفاعل مع المستخدم، مع اتهامات لفيس بوك بالتضييق فى وصول المنشورات الخاصة بالمستخدمين، وهو الامر الذى دعى الكثيرين لمشاركة هذا المنشور من جهة والتفاعل معه في نفس الوقت لدي الأصدقاء الأخرين، لكن هذا يطرح سؤلا مهما، وهو هل هذه الطريقة مجزية فعلا وقادرة على تغيير خوارزمية فيس بوك أم لا؟

نص المنشور:

"أصدقائي الأعزّاء، مؤسف أن الكثير من التدوينات لبعض الأصدقاء تضيع برغم أهميتها لأن الفيس حدّد عدد الأصدقاء،

هناك أصدقاء لم أعد أرى تدويناتهم إلا بالبحث عنها!

من أجل رؤية منشورات جميع الأصدقاء لابدّ من تعديل خوارزميّة الفيسبوك.

لذلك قرّرت تعديلها،

وفيما يلي كيفيّة تجاوز نفس الـ25 صديقًا من الفيسبوك الذين يقرؤون لك عدّة مرّات:

أطــلــب مــنــك إذا قــرأت هــذه الـرّسـالـة أن تـتـرك لي تـعـلـيـقًـا سـريـعًـا ولـو كـلـمـة واحـدة فـقـط مـثـل: مـرحـبـًا.. شـكـرًا.. أو ما تريد قوله، وسيتمّ نشره .

فيسبوك يريني فقط الأصدقاء الّذين يختارهم هو، ولا نحتاج الى فيسبوك لاختيار أصدقائنا، ويمكننا تجاوز سياسته للضّبط والتّحكّم.

إنسخ هذا النّصّ وألصقه على حائطك حتّى تتمكّن من الاستمتاع بمزيد من التّفاعل مع جميع جهات الإتّصال الخاصّة بك..

لا بأس بحذف بعض من لا أثر لهم في هذه الصفحة...وشكرا"

هل تؤثر هذه المنشورات على خوارزمية فيس بوك

المهندس إسلام غانم خبير تكنولوجيا المعلومات يقول :"الطريقة دي بتعتمد على جذب التفاعل للمنشور، مما يجعله يتجاوز خوارزمية فيس بوك للحصول على انتشار أكبر "، وهو الأمر الذى نلاحظ ظهوره كل فترة والتى يلجأ إليها بعض المستخدمين على أمل أن يحصلوا على مزيد من التفاعل من خلال حث الأصدقاء على التفاعل معهم، ولكن هذا يعتمد في الأساس على قدرتهم على جذب العدد المحدد من قبل خوارزمية فيس بوك لكي يصبح المنشور أكثر انتشارا، وهو العدد الذى تحدده الكثير من العوامل".

وأكد "غانم" أنه لا يوجد شيء يسمي التغلب على الخوارزمية، لأنه أمر بالغ الصعوبة، كما ان هذه الخوارزميات تتميز بأنها متقدمة ومعقدة، لذلك فإن ربط مثل هذا المنشور بالقدرة على التحايل على الخوارزمية هو أمر خاطئ، ولكن ما يحدث في الواقع نابع عن لغة المنشور التى تحث الأخرين على التفاعل معه".

ليس جديدا

ولا يعد هذا النوع من المنشورات على فيس بوك جديدا، فهذه ليست المرة الأولى لتداول مثل هذه المنشورات، حيث يتم نشرها كل فترة دون مبرر أو سبب مقنع، ويختلف السبب داخل الرسالة في كل مرة عن المرة التى تسبقها.

خوارزميات فيس بوك

تعد خوارزمية فيس بوك عبارة عن برمجيات ومعادلات آلية يستخدمها فيس بوك ليقيس مدى جودة كل منشور يتم نشره على المنصة، سواء كان هذا المنشور من خلال حساب شخصي أو صفحة أو مجموعة، وسواء كان نوعه نصي أو فيديو أو صورة أو رابط لصفحة ويب، وذلك من أجل تقييمه ومن ثم إظهاره أمام المستخدم المناسب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب في الصفحة الشخصية.

كيف تعمل خوارزميات فيس بوك

بحسب تقارير سابقة فقد كشفت فيس بوك عن بعض عناوينها الرئيسيّة في البرمجية التي تحكم العمل في العام 2021، حيث تعمل البرمجية وفق نظام التصنيفات والعلامات، بحيث يجري تقييم كلّ منشور لحظة نشره وإعطاؤه نتيجة سريعة، كما تحدد الخيارات مباشرةً لدى الأصدقاء.

حيث يضع فيس بوك جميع المنشورات المتاحة ضمن أصدقاء المستخدم، ثم يتم تقيمها وفقا لإشارات الترتيب المحددة مسبقاً، مثل نوع المنشور وجودّته، ثم يتم بعد ذلك تجاهل المشاركات التي من غير المحتمل أن يتفاعل معها المستخدم، بناءً على سلوكه السابق.

كما تعمل الخوارزمية أيضًا على تقليل المحتوى الذي لا يريد المستخدمون رؤيته، بناء على أسلوبه السابق أيضاً.