تكنولوجيا: إطلاق جهاز عرض الليزر Dangbei X5 Pro 4K مع نسبة سطوع 2450 لومن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق جهاز عرض الليزر Dangbei X5 Ultra في الشهر الماضي، أطلقت شركة Dangbei الآن إصدار Dangbei X5 Pro بسعر معقول في الصين.

ومثل الاصدار السباق، يتميز X5 Pro أيضًا بدقة 4K ولديه نفس مستوى السطوع. كما انه يأتي مزودًا بمجموعة من المواصفات والميزات الرائعة.

يستخدم الجهاز تقنية DLP ويتضمن شريحة DMD بحجم 0.47 بوصة لتقديم دقة مذهلة 4K تبلغ 3840 × 2160 بكسل. والجدير بالذكر أنها تتميز بتغطية واسعة النطاق للألوان، بما في ذلك 110% من الوان BT.2020 و152% من الوان DCI-P3، مما يضمن ألوانًا نابضة بالحياة وواقعية.

يوفر جهاز العرض سطوعًا مذهلاً يبلغ 2450 لومن CVIA، أي ما يعادل حوالي 4000 لومن ANSI. وبفضل عمر مصدر ضوء الليزر الذي يصل إلى 30000 ساعة، يعد جهاز العرض هذا بأداء طويل الأمد.

وفيما يتعلق بقدرات العرض، يوفر جهاز X5 Pro نسبة إسقاط تبلغ 1.27:1، مما يتيح له عرض صور يصل حجمها إلى 200 بوصة. كما انه يبسط الإعداد من خلال التركيز التلقائي وتصحيح الصورة وملاءمة الشاشة وميزات تجنب العوائق.

يعمل جهاز العرض بنظام Android 11 ويتميز بواجهة Dangbei OS 4.0 سهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، فهو يسمح بتسجيل الشاشة بسهولة من الأجهزة المحمولة.

لا يتنازل جهاز X5 Pro عن جودة الصوت، لأنه يأتي مزودًا بمكبري صوت مدمجين بقدرة 12 واط متوافقين مع Dolby Audio وDTS-X. ولمزيد من التنوع، فهو يدعم مكبرات الصوت الخارجية من خلال منافذ HDMI 2.1، وUSB 3.0، وUSB 2.0.

علاوةً على ذلك، يتميز الاتصال بالقوة بفضل تقنية Bluetooth 5.3 وWi-Fi 6، بينما تعمل وظيفة الأوامر الصوتية على تحسين راحة المستخدم.

وبفضل الذاكرة التي تبلغ سعتها 4+128 جيجابايت، يوفر جهاز العرض هذا مساحة تخزين كبيرة للمحتوى والتطبيقات الخاصة بك.

تأتي الطلبات المسبقة لجهاز عرض الليزر Dangbei X5 Pro 4K مفتوحة في الصين، بسعر 6988 يوان (957 دولارًا). وسيكون سعر التجزئة 7099 يوان (971 دولارًا).

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