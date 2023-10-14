شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تعلن عن الممثل الصوتى الجديد لسوبر ماريو ولويجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نينتندو العالمية، هوية الممثل الذي سيلعب شخصيته ماريو الأكثر شهرة، وذلك بعد عدة أسابيع من تأكيدها أن تشارلز مارتينيت لن يقوم بأداء صوت ماريو، واختارت الشركة كيفن أفغاني لأداء صوت ماريو ولويجي ماريو في ألعاب نينتندو.

وكتب "أفغاني" الذي ربما كان معروفًا بصوت أرنولد في لعبة الفيديو الشهيرة جينشين إمباكت الشهيرة، على X: " قمت بالتعبير عن صوت ماريو ولويجي في Super Mario Bros. Wonder"، وأكدت نينتندو لـ Polygon أن الأفغاني هو الذي يعبر عن الشخصيات وسيكون أول ممثل يصور ماريو.

ولاحظ المستخدمون شيئًا مختلفًا بصوت ماريو عندما ظهر المقطع الدعائي الأول لـ Super Mario Bros. Wonder، والذي يصل في 20 أكتوبر، لكن ليس من الواضحة من سيلعب دور المنافس اللدود لماريو في تلك اللعبة، حسبما نقلت Engadget.

كان مارتينيت، البالغ من العمر 67 عامًا، قد لعب العديد من الشخصيات الأخرى في عالم ماريو منذ 1991، بما في ذلك لويجي، واريو، والويجي، وبيبي لويجي، وبيبي ماريو.

سيواصل مارتينيت العمل مع نينتندو بصفته "سفير ماريو"، الأمر الذي سيجعله "يستمر في السفر حول العالم لمشاركة متعة ماريو".