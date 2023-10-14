تكنولوجيا: مستخدمي أندرويد يحصلون قريبًا على تخطيط عرض مستند من صفحتين في Google Drive

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يحصل Google Drive على تخطيط جديد مكون من صفحتين على الشاشات الكبيرة، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية القابلة للطي.

ويعد هذا تحسنًا كبيرًا مقارنة بالتخطيط الحالي، والذي يمتد فقط إلى نفس واجهة المستخدم العمودية لتناسب الشاشات الأفقية.

تم اكتشاف خيار التخطيط الجديد المكون من صفحتين بواسطة المستخدم @AssembleDebug على موقع X ويبدو أنه يظهر على نطاق واسع مع الإصدار 2.23.407.1 من تطبيق Google Drive على اندرويد.

إذا كانت الميزة متاحة لك، فسترى زرًا جديدًا في الجزء العلوي الأيمن من عارض المستندات (قبل قائمة النقاط الثلاث مباشرةً)، والذي يمكنك النقر عليه لتشغيل هذا العرض.

سيسهل التصميم الجديد قراءة المستندات أو مسحها ضوئيًا بسرعة على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، على سبيل المثال، وسيتمكن المستخدمون من رؤية صفحتين متتاليتين جنبًا إلى جنب، مما يسهل مقارنة الأجزاء المختلفة من المستند والتباين بينها.

علاوةً على ذلك، سيسمح التصميم الجديد للمستخدمين بمشاهدة المزيد من المحتوى على الشاشة مرة واحدة، مما سيقلل الحاجة إلى التمرير لأعلى ولأسفل.

يعد خيار التخطيط المكون من صفحتين تغييرًا مهمًا لتطبيق Drive لنظام Android لأنه يعالج شكوى طويلة الأمد من مستخدمي الأجهزة القابلة للطي.

لم يكن التخطيط العمودي فقط مناسبًا للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، وجعل من الصعب التنقل بين الصفحات المختلفة للمستند.

لا يوجد حاليًا جدول زمني معروف للوقت الذي سيصبح فيه التخطيط المكون من صفحتين متاحًا على نطاق واسع. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يتم طرح الميزة لجميع المستخدمين في تحديث مستقبلي لتطبيق Google Drive، وهو تحسين مرحب به للمستخدمين الذين يعتمدون على Google Drive لتحقيق الإنتاجية على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة.

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