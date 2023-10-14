تكنولوجيا: الإصدار الذهبي الجديد من هاتف Oppo Find N3 يظهر في صور قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Find N3 من OPPO، والذي سيصل في 19 أكتوبر، في صور أمس. وكان هذا إصدار اللون الأحمر والذي يبدو أنه يحتوي على جهة خلفية مصنوعة من الجلد الصناعي.

والآن، بفضل المسرب الشهير إيفان بلاس، يمكننا رؤية إصدار آخر باللون الذهبي.

شارك المسرب بعض الصور لإصدار اللون الذهبي من Oppo Find N3، والذي يبدو أنه يحتوي على ظهر زجاجي يضم إعداد كاميرا دائري مع شعار Hasselblad.

ويحتوي هاتف Find N3 على إطار معدني، مع منفذ USB-C في الأسفل متصل بمكبر الصوت وفتحة بطاقة SIM مع الميكروفون.

وكشفت الصور التي تم تسريبها سابقًا عن وجود مكبري صوت في الأعلى، ومع فتح Find N3، يجب أن توفر هذه السماعات تجربة صوتية غامرة.

لم تقم شركة OPPO بالكشف عن ورقة مواصفات Find N3، لكن تزعم الشائعات أن الهاتف الذكي سيأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 16 جيجابايت، وسعة تخزين 1 تيرابايت، وبطارية تبلغ سعتها 4850 مللي أمبير مع شحن بقوة 100 واط.

سيحتوي هاتف Find N3 على خمس كاميرات؛ كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرات امامية بدقة 32 و20 ميجابكسل.

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