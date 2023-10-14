شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يجبر يوتيوب على الانحياز لإسرائيل بعد فيس بوك و X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المفوض الأوروبي تييري بريتون خطابًا إلى ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، يذكره فيه بالتزامات الشركة بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA) كمنصة كبيرة عبر الإنترنت لمنع مشاركة المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة على موقع YouTube المحيط بحرب الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، قال أن يوتيوب ملزم بحماية الأطفال والمراهقين في الاتحاد الأوروبي من المحتوى العنيف على المنصة، ويجب أن يتخذ إجراءات فورية استجابة لإشعارات الاتحاد الأوروبي، وأن يكون لديه "تدابير تخفيف متناسبة وفعالة" لمعالجة المخاطر الناجمة عن المعلومات المضللة.

حيث أنه خلال الحرب المستمرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحماس، يرى الاتحاد الأوروروبي - من وجهة نظرهم- أن حماس تنشر أخبارا وفيديوهات مزيفة وصور معدلة على منصات السوشيال ميديا.

وفي بيان لموقع The Verge، قال المتحدث باسم يوتيوب آيفي تشوي: “في أعقاب الهجمات المدمرة في إسرائيل والصراع المتصاعد الجاري الآن في إسرائيل وغزة، قمنا بإزالة عشرات الآلاف من مقاطع الفيديو الضارة وأغلقنا مئات القنوات، وفي الوقت نفسه، تستمر أنظمتنا في ربط الأشخاص بأخبار ومعلومات عالية الجودة،تعمل فرقنا على مدار الساعة لمراقبة اللقطات الضارة وتظل يقظةً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة إذا لزم الأمر بشأن جميع أنواع المحتوى، بما في ذلك الفيديوهات القصيرة والبث المباشر.

وفي رسالته، ناقش بريتون أيضًا "المجال الثاني المثير للقلق:" التضليل في الانتخابات، "أدعوك لإبلاغ فريقي بتفاصيل الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من أي تزييف عميق، أيضًا في ضوء الانتخابات المقبلة في بولندا وهولندا وليتوانيا وبلجيكا وكرواتيا ورومانيا والنمسا، وانتخابات البرلمان الأوروبي.

طلب بريتون أن يقوم موقع YouTube بإبلاغ الاتحاد الأوروبي بشكل استباقي بالمعلومات ذات الصلة، لكنه أشار إلى أن فريقه سيرسل طلبات بشأن "عدد من القضايا لإثبات الامتثال لقانون بدل الإقامة اليومي".

تتبع رسالة بريتون إلى Pichai (التي أرسلها إلى Neal Mohan، الرئيس التنفيذي لشركة YouTube) رسائل مماثلة تم إرسالها إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ورئيسها مارك زوكربيرج، و X ورئيسها إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة تيك توك Shou Zi Chew.

و نشرت ميتا تدوينة طويلة يوم الجمعة توضح بالتفصيل جهودها للقضاء على المحتوى العنيف، بما في ذلك إنشاء مركز عمليات يضم متحدثين بالعبرية والعربية بطلاقة من أجل "المراقبة عن كثب والاستجابة لهذا الوضع سريع التطور في الوقت الفعلي".

فيما ردت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة X، على بريتون، موضحة جهود شركتها، لكن الاتحاد الأوروبي ما زال يفتح تحقيقًا رسميًا في تعامل X مع المحتوى المتعلق بالحرب.