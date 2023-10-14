شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يتيح ميزة Sharing to Reels لجميع مطوري التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Meta أن أداة Sharing to Reels الخاصة بها متاحة الآن لجميع المطورين، وعلى غرار ميزة Direct Post الخاصة بـ TikTok، تتمثل فكرة Sharing to Reels في الاستفادة من المجتمع الأوسع لتطبيقات تحرير الفيديو لإنشاء المزيد من المحتوى لمنصة الفيديو القصيرة الخاصة بـ Meta ومنافس TikTok.

وتم إطلاق تكامل Sharing to Reels في نوفمبر الماضي في اختبار ألفا محدود مع مجموعة من صانعي التطبيقات كشركاء، بما في ذلك Lightricks (Videoleap)، وReface، وSmule، وVivaVideo، وSNOW، وB612، وVITA، وZoomerang، وقالت الشركة في ذلك الوقت إنها تخطط لتوسيع الاختبار ليشمل المزيد من الشركاء في عام 2023، لكنها لم تحدد إطارًا زمنيًا محددًا.

وتتيح ميزة Sharing to Reels إمكانية الوصول إلى أي تطبيق يريد تقديم تكامل يسمح لمستخدميه بتصدير مقاطع الفيديو الخاصة بهم بسرعة إلى Instagram Reels من خلال النقر على زر، وفي السابق، كان يتعين على المستخدمين تصدير الفيديو من تطبيق الطرف الثالث إلى أجهزتهم، ثم إعادة تحميله على Instagram Reels.

ولاستخدام هذه الميزة، يجب على المستخدمين أولاً إنشاء الفيديو الخاص بهم وتحريره في تطبيق الطرف الثالث، ثم النقر فوق زر المشاركة عند الانتهاء، ثم النقر فوق أيقونة Instagram Reels، وسينقلهم هذا إلى كاميرا Instagram، حيث يمكنهم الاستمرار في تخصيص مقاطعهم الصوتية بالصوت والمؤثرات والتعليق الصوتي والملصقات.

ويمكنهم أيضًا تسجيل أو تحميل مقاطع إضافية لإضافتها إلى الفيديو الموجود لديهم. لإنهاء عملية التحميل، ينقر المستخدمون على "التالي" لملء التسمية التوضيحية أو علامات التصنيف أو الموقع أو الإشارة إلى الآخرين، ثم ينقرون على "مشاركة" للنشر.