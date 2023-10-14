تكنولوجيا: تحديث iOS 17.1 يتوفر في 24 من أكتوبر بمعالجة لمشكلة هواتف iPhone 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ ابل في دفع الإصدار الثابت من تحديث iOS 17.1 في 24 من أكتوبر للمستخدمين، على أن يتوفر للإصدارات المتوافقة من هواتف الأيفون بمميزات جديدة ومعالجة لمشكلة هواتف iPhone 12 بشكل خاص.

يجلب تحديث iOS 17.1 معالجة لمشكلة الإشعاع الذي يتخطى المعايير المحددة من الإتحاد الأوروبي في هواتف iPhone 12 والتي أدت إلى فرض قيود على بيع هذه الإصدارات في فرنسا.

ولقد أشارت ابل إلى أن الشركة إعتمدت على معايير غير دقيقة لقياس نسبة الإشعاع في هذه الإصدارات، كما أوضحت ابل أن سلسلة iPhone 12 تأتي بميزة تقوية الإشارة مدمجة لتعزيز الإشارات الخلوية في المناطق التي تواجه ضعف في الإشارات الخلوية.

ومن المقرر أن يعمل تحديث iOS 17.1 على دفع المعالجة المطلوبة لهذه المشكلة، حيث يدعم التحديث تعطيل ميزة تقوية الإشارة عند إستشعار خروج الإشعاع من إطار الهاتف.

وإلى جانب معالجة مشكلة الإشعاع في هواتف iPhone 12 يأتي تحديث iOS 17.1 ببعض المميزات أيضاً، والتي تشمل تعديل زر الأكشن في هواتف iPhone 15 Pro لمنع التنشيط التلقائي لبعض مميزات هذا الزر عند حفظ الهاتف في الجيب أو الحقيبة، وتشمل هذه الإجراءات تنشيط الكاميرة لإلتقاط صور غير مرغوب فيها، أو تنشيط المصباح.

كما يأتي يقدم التحديث إختيار جديد في تطبيق Wallet لدعم مراجعة الرصيد في البطاقة البنكية أو الحساب الخاص بالمستخدم، مع نظام جديدة لعرض المفضلة في تطبيق Apple Music، ودعم AirDrop عبر الإنترنت، أيضاً يدعم التحديث وحدات التحكم Nintendo Switch N64.

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