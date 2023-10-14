تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy M44 5G في منصة Bluetooth SIG قبل الإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم العملاق الكوري قريباً للأسواق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة، ولقد رصد هاتف Galaxy M44 5G في منصة Bluetooth SIG إستعداداً للإعلان المرتقب.

أطلقت سامسونج هاتف Galaxy M42 5G في الأسواق في شهر أبريل من عام 2021، ومن جديد تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدارها الجديد من السلسلة Galaxy M44 5G.

ولقد أعتمد هاتف Galaxy M44 5G بالفعل في منصة Bluetooth SIG، حيث ظهر الهاتف بنموذج رقم SM-M446K، ودعم لتقنية البلوتوث 5.2.

كما رصد هاتف Galaxy M44 5G في منصة Geekbench بنظام تشغيل Android 13، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار خلال الفترة القادمة لمزيد من التفاصيل.

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