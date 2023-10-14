شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجنس الناعم يغزو الفضاء.. معلومات عن مهمة ناسا الجديدة ببطولة نسائية حصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد امرأتان لرحلة السير في الفضاء معًا في وقت لاحق من هذا الشهر، سيكون السير في الفضاء في محطة الفضاء الدولية (ISS) مع رائدي فضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا، وهو النشاط الرابع خارج المركبة (EVA) بطاقم نسائي بالكامل، وتم تحديد موعده حاليًا في 30 أكتوبر، بعد تأخير بسبب تسرب في المجمع المداري.

وكتب مسئولو ناسا في بيان لموقع Space، "ستكون عملية السير في الفضاء الأمريكية هي رابع عملية سير في الفضاء تقوم بها رائدتا فضاء، ولن تكون الأخيرة لأننا نواصل العيش والعمل في الفضاء".

تم تأجيل رحلة مقبلي وأوهارا لمدة 10 أيام، اعتبارًا من 20 أكتوبر، بعد اكتشاف تسرب لمبرد الأمونيا في المبرد الاحتياطي لوحدة العلوم الروسية ناوكا في محطة الفضاء الدولية.

قرر مديرو وكالة ناسا تأجيل عمليتي السير في الفضاء الأمريكيتين القادمتين كإجراء احترازي؛ الرقائق سامة، وأي عمليات سير في الفضاء قريبة تتطلب إجراءات إزالة التلوث، وستجري روسيا نشاطها خارج المركبة في 25 أكتوبر لمعرفة المزيد حول ما حدث.

ستركز عملية السير في الفضاء الجديدة مع مقبلي وأوهارا على مهام الصيانة، بما في ذلك إزالة صندوق الإلكترونيات المعيب من هوائي الاتصالات واستبدال مجموعة المحامل (واحدة من 12) على المفصل الدوار الشمسي ألفا الذي يدعم اللوحة الشمسية.