تكنولوجيا: تطبيق Google Messages يدعم الآن الرسائل الصوتية عبر ساعات Wear OS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في دفع تحديث جديد لتطبيق Google Messages على منصة Wear OS، والذي يأتي بدعم للرسائل الصوتية مباشرة عبر ساعات Wear OS الذكية.

يمكن لمستخدمي ساعات Wear OS الذكية الآن تسجيل الرسائل الصوتية أو الإسمتاع إلى الرسائل الصوتية المسجلة عبر تطبيق Google Messages.

ومن المقرر أن تدعم هذه الميزة قطاع كبير من مستخدمي الساعات الذكية المتوفرة في الأسواق بنظام تشغيل Wear OS والتي تتضمن ميكروفون ومكبر صوتي مدمج.

كما يأتي التحديث الجديد لتطبيق Google Messages بتصميم محدث للواجهة يتكامل مع تحديث Android 14، حيث يمكن من خلال هذا التحديث النقر على رسالة محددة للرد، حيث تظهر للمستخدم ثلاثة من الرموز تنقسم بين الإيموجي، أو لوحة مفاتيح، أو ميكروفون للرد برسائل صوتية.

ويدعم إختيار الميكروفون في تطبيق رسائل جوجل المستخدم بميزة تسجيل رسائل صوتية لمدة تصل إلى 59 ثانية ومن ثم الإرسال.

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