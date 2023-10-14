شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كواليس علاقة إيلون ماسك بوالده وتأثيرها على نظرته للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يحب الملياردير عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك الحديث عن والده، لكنه يؤكد مؤخرًا في السيرة الذاتية الخاصة به أن والده كان يتنمر عليه ويهينه، وذلك بالإضافة إلى تعليقات من صديقات وزوجات إيلون ماسك السابقات حول كيفية تأثير والد الملياردير "إيرول ماسك" في النهاية على شخصية ابنه ونظرته إلى العالم.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه بعد طلاق والديه، عاش إيلون ماسك في الأصل مع والدته قبل أن يقضي حوالي سبع سنوات مع والده في بريتوريا منذ أن كان في العاشرة من عمره، وقال إيلون ماسك لإيزاكسون كاتب سيرته الذاتية: "تبين أنها فكرة سيئة حقًا، لم أكن أعرف بعد مدى فظاعته."

أخبر شقيقه الأصغر كيمبال ماسك إيزاكسون أن والدهما "لم يكن لديه أي تعاطف" وغالبًا ما كان "يصاب باليأس".

فيما قال إيلون ماسك لإيزاكسون: "لقد كان تعذيباً عقلياً"، مضيفا "من المؤكد أنه يعرف كيف يجعل أي شيء فظيعًا."

قالت والدة إيلون ماسك، ماي ماسك، إن هناك خوفًا من أن يصبح ابنها كوالده، وكتب إيزاكسون أن إيلون وكيمبال ماسك لم يعودا يتحدثان مع والدهما.

لكن السنوات التي قضاها مع والده شكلت إلى حد ما شخصية إيلون ماسك، بحسب الكتاب.

قالت جرايمز، صديقة إيلون ماسك السابقة، لإيزاكسون: "أعتقد أنه اعتاد في طفولته على أن الحياة هي الألم"، وأشارت أيضًا إلى أنه بسبب الطريقة التي رباها بها والده، يسمح ماسك لنفسه أحيانًا بالمعاملة السيئة ويربط الحب بالإساءة.

كما قالت جوستين ماسك، زوجة إيلون ماسك الأولى، إنه خلال مشاجرتهما، كان إيلون يستخف بها ويهينها، ويصفها بـ "المعتوهة" أو "الغبية" أو "الغبية والمجنونة".

قالت جوستين ماسك لإيزاكسون: "عندما قضيت بعض الوقت مع إيرول، أدركت أن هذا هو المكان الذي حصل فيه على هذه المفردات".

كما أخبرت الزوجة السابقة تالولا رايلي إيزاكسون أن معاملة إيرول ماسك لابنه "كان لها تأثير عميق على طريقة عمله"، وقالت: "داخل الرجل، لا يزال هناك طفل، طفل يقف أمام والده".