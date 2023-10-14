شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تمنع مستخدمى "إيدج" من مشاهدة مقاطع فيديو "يوتيوب".. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن جوجل تمنع بعض مستخدمي متصفح Microsoft Edge من مشاهدة مقاطع فيديو YouTube إذا تم تمكين وضع حماية التتبع "الصارم" لديهم، حيث يعمل الوضع "strict" على حظر أدوات التتبع، مما يضمن أن الإعلانات لديها الحد الأدنى من الوصول إلى بيانات المستخدم.

وفقًا لتقرير صادر عن Windows Last، تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه جوجل اتخاذ إجراءات صارمة ضد أدوات حظر الإعلانات، والتي يمكن أن تمنع الشركة من تحقيق إيرادات من الإعلانات، وتعرضت شركة جوجل في السابق لانتقادات بسبب إجراءاتها المناهضة لحظر الإعلانات، والتي اتهمها البعض بأنها مناهضة للمنافسة، وبالمناسبة، فإن شركة جوجل متورطة حاليًا في معركة قانونية مريرة مع وزارة العدل الأمريكية بشأن ممارساتها المزعومة المناهضة للمنافسة.

يواجه بعض مستخدمي Microsoft Edge مشكلات وفقًا للتقرير، تحظر جوجل مستخدمي Microsoft Edge مع تمكين وضع حماية التتبع الصارم لأنها تعتقد أن "أدوات حظر الإعلانات تنتهك شروط خدمة YouTube"، ومع ذلك، تكمن المشكلة في أن Google تحقق قدرًا كبيرًا من الإيرادات من الإعلانات، والإعلانات المستهدفة أكثر فعالية من الإعلانات غير المستهدفة.

ماذا يعني هذا لمستخدمي Microsoft Edge؟ إذا كنت من مستخدمي Microsoft Edge وتم تمكين وضع الحماية الصارمة من التتبع، فقد لا تتمكن من مشاهدة مقاطع فيديو YouTube، يمكنك حل هذه المشكلة عن طريق تعطيل وضع الحماية الصارمة من التتبع أو عن طريق التبديل إلى متصفح مختلف، لا يمنع وضع التتبع الصارم في Microsoft Edge جميع الإعلانات، ومع ذلك، فهو يحظر تلك الإعلانات التي يرى أنها تتتبع المستخدمين بالفعل.

هناك بعض الأشياء التي يمكن لمستخدمي Microsoft Edge القيام بها إذا تم حظرهم من YouTube: - قم بتعطيل وضع حماية التتبع الصارم.

- قم بالتبديل إلى متصفح مختلف، مثل Firefox أو Brave.

- استخدم VPN لإخفاء عنوان IP الخاص بك وجعله يبدو كما لو كنت تتصفح من موقع مختلف.

- أو هناك دائمًا خيار الاشتراك في YouTube Premium، الذي يوفر تجربة خالية من الإعلانات للمستخدمين.