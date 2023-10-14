شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة The Evil Inside متاحة مجانًا على متجر Epic Games Store .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب موقع The Verge، ففى تفاصيل العبة، سيوضع اللاعب في مكان المحقق Sebastian Castellanos الذي يجد نفسه منغمسًا في عالم مروع مليء بالوحوش والفخاخ الكابوسية، تتكشف أحداث The Evil Within من منظور شخص ثالث حيث يستخدم Castellanos التخفي وأي أسلحة وموارد يمكنه جمعها معًا لكشف لغز بيئته وRuvik الشرير.
يقف الخصم شديد الذكاء على الخط الفاصل بين الرجل المجنون والروح المعذبة وهو يقود آلة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهو جهاز معقد يمكنه ربط العقول البشرية معًا في عالم افتراضي ، وفقا لتقرير انجادجيت.
على الرغم من أن بعض اللاعبين والمراجعين انتقدوا حبكة العنوان غير المتكافئة والأعداء النموذجيين (أحيانًا على الحدود العامة)، إلا أنه يمكن اعتبارها شيئًا من العبادة الكلاسيكية الحديثة لمحبي الرعب ومحبي ميكامي ، ويمكنك إضافة اللعبة (عادةً 20 دولارًا هذه الأيام) إلى حسابك مجانًا الأسبوع المقبل في Epic Games Store.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز