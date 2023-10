شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة The Evil Inside متاحة مجانًا على متجر Epic Games Store .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستكون لعبة The Evil Within متاحة مجانًا الأسبوع المقبل على متجر Epic Games Store، حيث تعد واحدة من فئة العاب رعب البقاء والتى تأتى من إبداع Shinji Mikami، الذي غادر Bethesda في وقت سابق من هذا العام، وستكون اللعبة مجانية على Epic في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر.

وبحسب موقع The Verge، ففى تفاصيل العبة، سيوضع اللاعب في مكان المحقق Sebastian Castellanos الذي يجد نفسه منغمسًا في عالم مروع مليء بالوحوش والفخاخ الكابوسية، تتكشف أحداث The Evil Within من منظور شخص ثالث حيث يستخدم Castellanos التخفي وأي أسلحة وموارد يمكنه جمعها معًا لكشف لغز بيئته وRuvik الشرير.

يقف الخصم شديد الذكاء على الخط الفاصل بين الرجل المجنون والروح المعذبة وهو يقود آلة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهو جهاز معقد يمكنه ربط العقول البشرية معًا في عالم افتراضي ، وفقا لتقرير انجادجيت.

على الرغم من أن بعض اللاعبين والمراجعين انتقدوا حبكة العنوان غير المتكافئة والأعداء النموذجيين (أحيانًا على الحدود العامة)، إلا أنه يمكن اعتبارها شيئًا من العبادة الكلاسيكية الحديثة لمحبي الرعب ومحبي ميكامي ، ويمكنك إضافة اللعبة (عادةً 20 دولارًا هذه الأيام) إلى حسابك مجانًا الأسبوع المقبل في Epic Games Store.