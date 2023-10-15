شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنهى نزاعًا مع معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا حول Wi-Fi.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى نزاع براءات الاختراع الذي تبلغ قيمته مليار دولار بين معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) وApple وBroadcom حول شرائح Wi-Fi بتسوية.

وقدم معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وثيقة للمحكمة تنص على أنه يرفض القضية مع التحيز، مما يعني أنه لا يمكن رفعها مرة أخرى، حسبما ذكرت وكالة رويترز. ولم يتم الإعلان عن شروط التسوية بعد.

ورفع معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في عام 2016 دعوى قضائية ضد شركتي Apple وBroadcom، بدعوى انتهاك براءات اختراع Wi-Fi. غطت براءات الاختراع دوائر التشفير وفك التشفير، والتي تهدف إلى تحسين نقل البيانات والأداء.

استهدفت الدعوى أجهزة آيفون وآيباد وماك وآبل ووتش لاستخدامها تقنية Caltech، وتعد Broadcom موردًا رئيسيًا لشركة آبل، وقد وقعت صفقة بقيمة 15 مليار دولار لتوفير شرائح للمنتجات القادمة، بما في ذلك أجهزة آيفون.

وقامت شركة أبل برفع دعوى مضادة، في محاولة لإبطال براءات الاختراع، لكنها لم تنجح، وفي عام 2020، حكمت هيئة محلفين لصالح معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، مشيرة إلى أن شركتي آبل وبرودكوم انتهكتا براءات الاختراع.

ونتيجة لذلك، حكم على شركة أبل بدفع 838 مليون دولار، في حين حكم على شركة Broadcom بدفع 270 مليون دولار.

واستأنفت شركة آبل الحكم، وأبطلت محكمة الاستئناف الفيدرالية القرار، ووصفت الحكم بأنه "غير قابل للدعم من الناحية القانونية".

ثم أمرت هيئة المحلفين بإجراء محاكمة جديدة، لكنها أيدت أيضًا النتائج التي توصلت إليها هيئة المحلفين الأصلية والتي تفيد بأن كلاً من Apple وBroadcom قد انتهكا براءتي اختراع مملوكتين لـ Caltech.

وكان من المقرر عقد المحاكمة الجديدة في يونيو، لكنها أُجلت إلى أجل غير مسمى. وفي أغسطس الماضي، أبلغ الطرفان المحكمة أنهما قد توصلا إلى تسوية، لكن لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

وقد تم رفع دعوى قضائية ضد شركة سامسونج أيضًا من قبل معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا لانتهاكها حقوق براءات الاختراع الخاصة بتكنولوجيا WiFI.

ومع ذلك، قام الطرفان بتسوية الأمر في وقت سابق من هذا العام. كما رفع معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا دعوى قضائية ضد شركات مايكروسوفت وديل وإتش بي بشكل منفصل بشأن نفس براءات الاختراع، ولا تزال هذه القضايا معلقة.

تعتبر براءات الاختراع التي تم رفع دعوى قضائية بشأنها على Apple وBroadcom حيوية لمعايير 802.11n و802.11ac WiFi.