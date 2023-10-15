شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يضيف تحديثًا لـ Android Auto يوفر زرًا جديدًا لإنهاء الاتصالات اللاسلكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل إصدارًا جديدًا لنظام Android Auto والذي يحمل رقم الإصدار 10.6، من خلال متجر Google Play، حيث يجلب ميزة جديدة إلى النظام الأساسي داخل السيارة، منها زر "قطع الاتصال" الجديد، الذي سيسمح للمستخدمين بإنهاء اتصالاتهم بسرعة مع الأجهزة اللاسلكية المحيطة، وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google.

وتم اكتشاف هذا الزر الجديد بواسطة المستخدمين الذين يستخدمون أحدث إصدار ثابت، تم طرح هذه الميزة لاختبار محدود ولم تظهر لجميع المستخدمين بعد، ويشير التقرير إلى أن الميزة أصبحت متاحة على نطاق أوسع للمستخدمين الذين يستخدمون أحدث إصدار تجريبي من Android Auto.

وبصرف النظر عن هذا الزر، فإن الإصدار الأخير لا يضيف أي ميزة جديدة، ولكنه يتضمن العديد من إصلاحات الأخطاء وتحسينات الاستقرار.

زر قطع الاتصال التلقائي بنظام أندرويد يتيح زر "قطع الاتصال" الجديد لمستخدمي Android Auto إنهاء الاتصال بجهاز Android Auto اللاسلكي، ويتضمن ذلك أجهزة مثل المحول أو السيارة المجهزة بدعم لاسلكي.

وسيساعد هذا الزر المستخدمين على إيقاف جلسة أندرويد Auto اللاسلكية، بدون هذا الزر يحتاج المستخدمون إلى تنشيط وضع الطائرة أو فصل المحول فعليًا.

كذلك يعد هذا الأمر خيارًا مفيدًا إذا كان هناك شخصان في نفس السيارة باستخدام Android Auto اللاسلكي وإذا كانا يريدان التبديل بين المستخدمين.

وتعمل جوجل أيضًا على تطوير ميزات جديدة لنظام التشغيل Android Automotive، حيث يأتي نظام التتبع هذا مثبتًا مسبقًا في سيارات مختارة من الشركات المصنعة مثل كاديلاك، وشفروليه، وجي إم سي، وهوندا، وبولستار، ورينو، وفولفو.