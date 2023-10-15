شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مشاكل Microsoft Teams الشائعة وكيفية حلها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تقديم Microsoft Teams في عام 2017 كمنصة موحدة للاتصال والتعاون تهدف إلى مساعدة الشركات والمؤسسات على إنجاز الأمور.

واستفادت Microsoft من تجربة برامج Office الحالية للشركة وأنشأت تجربة موحدة بين Teams وOffice 365 وSkype for Business، ومع ذلك كما هو الحال مع جميع البرامج، لا تسير الأمور دائمًا وفقًا للخطة فى بعض الأحيان قد تواجه مشكلات فى Teams.

في حالة مواجهة مشكلات في Microsoft Teams، فإليك كيفية إصلاح بعض المشكلات الأكثر شيوعًا، وفقًا لتقرير ديجيتال تريند.

1 ابدأ بزيارة صفحة حالة Microsoft 365 الرسمية أو حساب Twitter المرتبط المخصص لهذا الغرض.

2 ترقب أي تغريدات حديثة تتعلق بـ Microsoft Teams، تستخدم Microsoft هذا النظام الأساسي للإعلان عن المشكلات الفنية، لذلك إذا كان هناك إشعار حديث، فقد يكون أفضل مسار للعمل هو التحلي بالصبر.

3 يمكنك مراقبة حساب Microsoft Teams الرسمي على Twitter أو البحث عن الهاشتاج #MicrosoftTeams ، عندما تلاحظ أن العديد من المستخدمين يبلغون عن مشكلات في Teams، يمكنك الاسترخاء والانتظار حتى تقوم Microsoft بحل المشكلة.

4 إذا فشل تويتر في توفير المعلومات اللازمة، يمكنك اللجوء إلى خدمة مثل Downdetector ، في حالة حدوث زيادة كبيرة في مشكلات Microsoft Teams التى تم الإبلاغ عنها، توقف للحظة للاطلاع على قسم التعليقات، حيث قد يكون زملائك المستخدمين قد شاركوا رؤى قيمة.

5 من المهم ملاحظة أن Microsoft لا تبلغ رسميًا عن حالات انقطاع الخدمة إلى مواقع الويب التابعة لجهات خارجية، لذلك قد لا تتلقى تأكيدًا نهائيًا هنا.

6 أخيرًا، استشر زملائك للاستفسار عما إذا كانوا قد واجهوا أي مشكلات في Microsoft Teams خلال الساعات القليلة الماضية من الممكن أن تواجه مؤسستك بأكملها نفس المشكلة.