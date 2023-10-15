شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى نفسك من سرقة حسابك على جهاز أيفون؟ في 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة أبل على حماية حسابات مستخدميها وبياناتهم، بالإضافة إلى وسائل حماية ضد أى التهديدات، وذكرت تحذيرات آبل أنت مسئول عن الحفاظ على الوصول إلى أجهزتك الموثوقة ومفتاح الاسترداد الخاص بك، وهناك عدد قليل من الخطوات التي يمكن للمستخدمين اتخاذها لحماية أنفسهم من حدوث ذلك لهم.

1. رمز المرور الخطوة الأولى هي حماية رمز المرور ويمكن للأشخاص استخدام Face ID أو Touch ID عند فتح هواتفهم في الأماكن العامة لتجنب الكشف عن رمز المرور الخاص بهم لأي شخص قد يراقب.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا إعداد رمز مرور أبجدي رقمي أطول يصعب على الجهات الفاعلة السيئة اكتشافه ويجب على مالكي الأجهزة أيضًا تغيير رمز المرور فورًا إذا اعتقدوا أن شخصًا آخر قد شاهده.

2 إعدادات وقت الشاشة هناك خطوة أخرى يمكن أن يأخذها شخص ما بعين الاعتبار وهي الاختراق الذي لا تدعمه شركة Apple بالضرورة، ولكنه يتم تداوله عبر الإنترنت. ضمن إعداد Screen Time الخاص بجهاز iPhone، والذي يسمح للأوصياء بوضع قيود على كيفية استخدام الأطفال للجهاز، وهناك خيار لإعداد كلمة مرور ثانوية مطلوبة من أي مستخدم قبل أن يتمكنوا من تغيير معرف Apple بنجاح .

من خلال تمكين هذا، ستتم مطالبة اللص بكلمة المرور الثانوية قبل تغيير كلمة مرور معرف Apple.