شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. مايكروسوفت تمنع استخدام "مفاتيح ويندوز 7" لتنشيط "ويندوز 11" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سدت شركة مايكروسوفت ثغرة سمحت لبعض الأشخاص الذين يستخدمون الإصدارات الأقدم من Windows بالترقية إلى الإصدار الأحدث مجانًا، وأعلنت الشركة عن هذا التغيير الشهر الماضي، وهو الآن يدخل حيز التنفيذ.

وبحسب موقع TOI الهندى، فحتى وقت قريب، كان بإمكان المستخدمين الذين يستخدمون Windows 7 وWindows 8 على أنظمتهم تثبيت Windows 11 مجانًا وتنشيط نظام التشغيل عن طريق إدخال رمز التنشيط لهذه الإصدارات الأقدم.

وقالت الشركة: "انتهى عرض الترقية المجاني من مايكروسوفت لنظام التشغيل Windows 10/11 في 29 يوليو 2016، وتمت الآن أيضًا إزالة مسار التثبيت للحصول على الترقية المجانية لنظام التشغيل Windows 7/8، وأضافت أن الترقية إلى Windows 11 من Windows 10 لا تزال مجانية.

وقالت لن يتمكن المستخدمون الذين يريدون الآن تنشيط Windows 11 باستخدام المفاتيح القديمة من القيام بذلك، وتقول رسالة الخطأ: "لا يمكننا تنشيط Windows على هذا الجهاز لأنه ليس لديك ترخيص رقمي صالح أو مفتاح منتج صالح".

بالنسبة لأولئك الذين قاموا بالفعل بترقية أجهزتهم من Windows 7 أو Windows 8 إلى Windows 11 باستخدام أحد هذه المفاتيح القديمة، فلن تتغير حالة التنشيط الخاصة بهم.

لماذا يجب عليك تفعيل الويندوز؟

سيتمكن Windows من العمل لسنوات عديدة دون تنشيطه، ومع ذلك، لا ينصح بذلك. يساعد التنشيط في التحقق من أن نسخة Windows الموجودة لدى المستخدمين على أنظمتهم أصلية ولم يتم استخدامها على عدد أكبر من الأجهزة مما تسمح به شروط ترخيص برامج مايكروسوفت.

علاوة على ذلك، يساعد التنشيط الشركة أيضًا في الحفاظ على تحديث نظام التشغيل من خلال تصحيحات الأمان والميزات الجديدة وخيارات التخصيص والمزيد، وتجدر الإشارة إلى أنه قبل شراء Windows 11، يجب على المستخدمين التحقق مما إذا كانت أجهزتهم تلبي الحد الأدنى من متطلبات النظام لتشغيل نظام التشغيل. ستتجاوز متطلبات النظام لتجربة بعض ميزات وتطبيقات Windows 11 الحد الأدنى لمتطلبات نظام Windows 11.