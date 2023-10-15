شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا لعدة خدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الصين اليوم الأحد، إطلاق صاروخ من طراز لونج مارش2-دي لوضع قمر صناعي جديد لمراقبة الأرض في مداره بالفضاء.

ويحمل القمر الصناعي مسمى "يونهاي104-" وانطلق في الساعة 54:8 صباحًا بتوقيت بكين (0054 بتوقيت جرينتش) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين وسرعان ما دخل المدار المحدد مسبقًا.

الأقمار الصناعية الصينية

وسيتيح القمر الصناعي خدمات الكشف عن البيئات الجوية والبحرية والفضائية، والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، والتجارب العلمية.

وذكر مركز جيوتشيوان أن عملية الإطلاق هذه تمثل المهمة رقم 491 للصواريخ من طراز لونج مارش.

قمر اصطناعي للاستشعار عن بُعد

وقبل نحو شهر أطلقت الصين قمرًا اصطناعيًا جديدًا للاستشعار عن بُعد، من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية آنذاك، أن نسخة معدلة للصاروخ الحامل من طراز "لونج مارش - 6"، انطلقت وعلى متنها القمر الاصطناعي "ياوقان - 40".

ويُعد "لونج مارش - 6" جيلًا جديدًا من الصواريخ الحاملة متوسطة الحجم التي تعمل بالوقود الصلب والسائل، والتي طورتها أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء.