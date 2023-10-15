شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 ميزات من جوجل تضمن سلامة المستخدم وخصوصيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقود جوجل موجة تحويلية من التدابير الأمنية عبر الإنترنت، في مشهد رقمي دائم التطور، احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين لشهر التوعية بالأمن السيبراني، حيث أدرجت الشركة حلول الأمان والخصوصية الخاصة بها، بما في ذلك المصادقة بدون كلمة مرور وضوابط الخصوصية المحسنة وغيرعا.

التنقل بدون كلمة مرور باستخدام مفاتيح المرور قامت جوجل بالفعل بتعيين مفاتيح المرور الافتراضية لحسابها، إذ إنها أبسط وأكثر أمانًا وتوفر خيارات تسجيل دخول سهلة مقارنةً بكلمات المرور وكلمات المرور لمرة واحدة (OTP).

تعتمد مفاتيح المرور على أمان الجهاز وتسمح للمستخدمين باستخدام أجهزتهم لمصادقة تسجيل الدخول.

ويعمل الذكاء الاصطناعي في Gmail على جعل رسائل البريد الإلكتروني آمنة ومأمونة

وقامت جوحل بتطبيق ميزات الأمان المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في Gmail لجعل تجربة البريد الإلكتروني آمنة.

وقالت الشركة إن إعدادها الحالي يوفر حوالي 99.9% من هجمات البريد العشوائي والتصيد الاحتيالي والبرامج الضارة.

وبصرف النظر عن ذلك، أعلن Gmail مؤخرًا عن متطلبات جديدة للمرسلين الكبار لجعل البريد الإلكتروني أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام للجميع.

ميزات التحكم في الخصوصية المضمنة

نفذت جوجل أيضًا تحديثات جديدة لعناصر التحكم في الخصوصية التي تساعدك على حماية معلوماتك الشخصية بسهولة.

وصول أسهل إلى "مسح بيانات التصفح" طرحت جوجل تحسينات جديدة على أدوات الحذف في كروم على نظام أندرويد، وسيكون لدى المستخدمين قريبًا خيار حذف آخر 15 دقيقة من سجل التصفح الأخير بسرعة بالإضافة إلى بيانات الموقع وعلامات التبويب الحديثة.

ما عليك سوى النقر على النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من متصفح Chrome وتحديد "مسح بيانات التصفح".

تفاصيل حول التسريبات وانتهاكات البيانات من الويب المظلم تمتلك جوجل أيضًا ميزة تقرير الويب المظلم التي تساعد المستخدمين على معرفة ما إذا كان عنوان Gmail الخاص بهم قد تعرض للويب المظلم.

إلى جانب هذا، تتيح الميزة أيضًا للمستخدمين معرفة كيف يمكنهم حماية بياناتهم عبر الإنترنت، فكل ما يتعين على المستخدمين فعله هو تسجيل الدخول إلى تطبيق جوجل ثم النقر على صورة ملفهم الشخصي لفتح القائمة.

يمكن العثور على تقارير الويب المظلمة في قائمة الحساب على نظام التشغيل Android وستتوفر قريبًا على نظام التشغيل iOS.

يمكن لمدير كلمات المرور من جوجل، المدمج في تطبيق جوجل، أن يعمل كموفر للملء التلقائي على أجهزة iOS، مما يجعل إدارة كلمات المرور أكثر ملاءمة وأمانًا.

الأمن السيبراني خارج نطاق منتجات جوجل وقالت جوجل إنها تتعاون مع وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) لتثقيف المستخدمين حول أفضل الممارسات.

ويتضمن هذا التعاون سلسلة من مقاطع الفيديو الإعلامية المصممة لرفع مستوى الوعي حول الأمن السيبراني، وتسليط الضوء على أهمية المصادقة متعددة العوامل، واستخدام كلمة مرور قوية، وتحديثات البرامج المنتظمة، وتحديد عمليات الاحتيال.