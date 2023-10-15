شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لا تشحن موبايلك طوال الليل لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد الخبراء عن أنه إذا كنت ترغب في إطالة عمر البطارية، فلا يجب عليك أبدًا شحن هاتفك طوال الليل، حيث قال ريتيش تشوج، الأستاذ المشارك في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة CQUniversity Australia: "ستستغرق معظم الهواتف الذكية من الجيل الجديد ما بين 30 دقيقة وساعتين لشحنها بالكامل".

وأضاف تشوج، "لذلك فإن شحن هاتفك طوال الليل ليس أمرًا غير ضروري فحسب، بل إنه يؤدي أيضًا إلى تقلص عمر البطارية."

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحدث هذا لأن بطاريات الليثيوم أيون التي تشغل الهواتف الذكية الحديثة تتحلل كيميائيًا نتيجة لأشياء مثل أنماط الشحن والتقلبات في درجات الحرارة وكمية استخدام الجهاز.

كما أنه في حالة الشحن طوال الليل، هذا يعني أن بطاريتك تحصل على دفعة تبلغ أربعة أضعاف المدة التي تحتاجها لأنها تُركت موصلة بالكهرباء لمدة ست إلى ثماني ساعات.

لعل الخبر السار هو أن معظم الأجهزة تتوقف تلقائيًا عن الشحن عندما تصل بطاريتها إلى 100% لمنع ارتفاع درجة الحرارة، ومع ذلك، تكمن المشكلة في أنه نظرًا لأن التطبيقات تعمل في الخلفية طوال الليل، فإن الجهاز يستمر حتماً في الانخفاض إلى 99%.

في كل مرة يحدث هذا، يبدأ الهاتف في تعزيز بطاريته مرة أخرى بطريقة تعرف باسم "الشحن المتتابع"، وأوضح تشو في مقال على The Conversation أن "الشحن المتتابع يمكن أن يؤدي إلى تآكل البطارية بمرور الوقت".

كما أن الشيء الآخر الذي يضر بشكل خاص بعمر بطاريات الليثيوم أيون هو عندما تترك هاتفك ينفد من الطاقة تمامًا، وبدلا من ذلك، يجب أن تهدف إلى الحفاظ على مستوى الشحن لديك بين 20-80 في المائة، وفقا لخبير إصلاح الهواتف المتخصص في تجديد الهواتف القديمة.

قد يبدو ذلك صعب، ولكن العديد من الهواتف الجديدة توفر خيار تحسين الشحن حتى لا تضع ضغطًا غير ضروري على البطارية، وقال Kewin Charron، كبير مديري عمليات التجديد في Back Market: "بالنسبة لأجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 13 والإصدارات الأحدث، انتقل إلى إعدادات iPhone > البطارية > صحة البطارية والشحن، وحدد شحن البطارية المحسّن".

سيؤدي هذا الإعداد تلقائيًا إلى تقليل تآكل البطارية، مما يؤدي إلى تحسين عمرها الافتراضي، وقالت أبل، إن الميزة تؤخر شحن iPhone بنسبة تزيد عن 80%، وذلك باستخدام التعلم الآلي لتعلم روتينك اليومي بحيث يتم تنشيط شحن البطارية المحسن في الوقت المناسب.

كما أنه مع Android، يمكن الانتقال إلى الإعدادات، ثم تحديد البطارية > استخدام البطارية، يمكنك معرفة صحة البطارية، ثم ضمن إدارة استخدام البطارية، اضغط فوق محسّن للمساعدة تلقائيًا في إطالة عمر البطارية.