شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا لمراقبة الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصين اليوم، الأحد، إطلاق صاروخ من طراز "لونج مارش - 2 دي" لإرسال قمر اصطناعي جديد لمراقبة الأرض، إلى الفضاء.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) بأن القمر الاصطناعي الذي يحمل الاسم الرمزي "يونهاي- 1 04"، انطلق من مركز جيوتشيوان، وسرعان ما دخل إلى المدار المحدد مسبقا، وسيقدم القمر الاصطناعي خدمات للكشف عن البيئات الجوية والبحرية والفضائية، والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، والتجارب العلمية.

بدوره، ذكر مركز جيوتشيوان أن الإطلاق يمثل المهمة رقم 491 لعائلة صواريخ "لونج مارش".