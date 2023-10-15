تكنولوجيا: جهاز iMac المزود بشرائح M2 وM2 Pro قد يصل قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتقرير جديد من مدونة Mac Otakara اليابانية، من المحتمل أن يصل الجيل التالي من iMac بحجم 24 بوصة مع خيارات شرائح M2 وM2 Pro، ومنافذ Thunderbolt 4، ودعم Wi-Fi 6E، ودعم Bluetooth 5.3.

وقد ادعى مارك جورمان من بلومبرج أن جهاز iMac القادم مقاس 24 بوصة سيكون مزودًا بشريحة M3، لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت المعلومات الواردة مؤخرًا دقيقة.

ولكن من المحتمل أن تكون خطط شركة أبل قد تغيرت، لكن لم تشير أي مصادر أخرى إلى أنه سيتم تحديث iMac بشرائح M2 وM2 Pro حتى الآن.

يشير تقرير Mac Otakara إلى أن بعض تكوينات iMac مقاس 24 بوصة المخصصة تواجه تأخيرات في الشحن لمدة تصل إلى شهر واحد في متجر أبل عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، ولكن هذا هو الحال منذ فترة حتى الآن، وليس هناك ما يضمن أن تحديث iMac قريب!

وفي الشهر الماضي، قال محلل سلسلة التوريد Ming-Chi Kuo إنه من غير المرجح أن تطلق شركة أبل أي أجهزة MacBook جديدة مزودة بشريحة M3 هذا العام، ولكن لم يتم استبعاد جهاز iMac جديد هذا العام.

من غير المتوقع أن تعقد شركة أبل حدثًا في شهر أكتوبر المقبل، لذلك إذا كان هناك جهاز iMac جديد هذا الشهر، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عنه في بيان صحفي على موقع أبل الإلكتروني.

بشكل عام، تظل الشائعات حول الشريحة التي سيحتوي عليها جهاز iMac الجديد ومتى سيتم الإطلاق في حالة تغير مستمر. ولكن الشيء الوحيد المؤكد هو أن شهر أكتوبر مستمر دون أي إعلانات عن منتجات من شركة أبل حتى الآن.

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