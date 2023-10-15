تكنولوجيا: ‏TP-Link تطلق جهاز التوجيه Window AX1500 بسعر 149 يوان (20 دولارًا)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة TP-Link مؤخرًا بتوسيع سلسلة أجهزة التوجيه Window Router الخاصة بها من خلال تقديم إصدار AX1500 بسعر 149 يوانًا (20 دولارًا) فقط.

ويأتي ذلك بعد الإطلاق الاخير لإصدار AX3000 بسعر 229 يوانًا (31 دولارًا) في وقت سابق من هذا العام.

يتميز جهاز التوجيه AX1500 بتصميم النافذة العمودية الفريد مع شكله الجانبي النحيف، حيث يشغل 20% فقط من مساحة أجهزة التوجيه المكتبية النموذجية.

ويبلغ قياس الجهاز 11.6 ملم فقط في أنحف نقطة، مما يوفر كفاءة في استخدام المساحة وشكلاً جذابًا.

يدعم جهاز التوجيه شبكة Wi-Fi 6، مما يوفر سرعات تصل إلى 300 ميجابت في الثانية على النطاق 2.4 جيجاهرتز و1201 ميجابت في الثانية على النطاق 5 جيجاهرتز، وهو ما يمثل تحسنًا بنسبة 38٪ عن إصدار AC1200. وينتج عن ذلك زمن وصول أقل واتصالات أسرع، وهو أمر مفيد بشكل خاص للألعاب.

علاوةً على ذلك، يستخدم جهاز التوجيه تقنية OFDMA لتحسين بيئات الإنترنت متعددة المستخدمين، وتحسين معدلات النقل وتقليل زمن الوصول.

كما يتضمن جهاز التوجيه أربعة منافذ Gigabit Ethernet لسهولة الاتصالات، مما يلغي الحاجة إلى التمييز بين WAN وLAN. ويتميز أيضًا بوظيفة “EasyMesh”، التي تعمل على تبسيط إنشاء شبكة شبكية في المنزل الكبيرة أو المقسمة.

يمكن للمستخدمين إنشاء شبكة شبكية بضغطة زر واحدة، مما يضمن تغطية إشارة متسقة. ويعد الانتقال بين أجهزة التوجيه القديمة والجديدة في هذا الإعداد سلسًا، حيث يقوم زر “EasyMesh” تلقائيًا بمزامنة التفاصيل المهمة مثل حسابات النطاق العريض وأسماء Wi-Fi وكلمات المرور.

وبالإضافة إلى براعته التقنية، يركز جهاز AX1500 أيضًا على سلامة المستخدم، خاصة المستخدمين الصغار. فيمكن للوالدين التحكم في وصول أطفالهم إلى الإنترنت، ووضع حدود زمنية يومية، وضوابط للسرعة، وحتى حظر مواقع ويب معينة لمنع إدمان الإنترنت والتعرض للمحتوى الضار.

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