تكنولوجيا: هاتف Oukitel WP30 Pro قادم بشاشة مزدوجة وبطارية بسعة 11000 مللي أمبير وشحن 120 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستطلق شركة الهواتف الذكية الصينية Oukitel الهاتف الذكي المتين Oukitel WP30 Pro باعتباره الهاتف الرائد في النصف الأول من نوفمبر 2023، والآن ظهرت بعض التفاصيل المتعلقة بالهاتف، بما في ذلك النطاق السعري والصور.

لقد تم تصميم Oukitel WP30 Pro مع شاشة FullHD+ بحجم 6.78 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز مع ثقب في الاعلى للكاميرا الأمامية.

وفي الجزء الخلفي، هناك شاشة أخرى، محاطة بفلاش وثلاث كاميرات؛ كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا للرؤية الليلية بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

يمكن للشاشة الخلفية عرض البوصلة وإظهار حالة البطارية وعناصر التحكم في الموسيقى والإشعارات وعدد الخطوات. ويمكن استخدام أيضًا عدسة كاميرا إذا كنت تريد التقاط صور سيلفي مع الكاميرا الرئيسية ذات دقة 108 ميجابكسل.

يتم تشغيل Oukitel WP30 Pro بواسطة معالج Dimensity 8050 ويحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 512 جيجابايت.

سيتم تشغيل الهاتف بنظام Android 13، لكن من غير الواضح عدد ترقيات إصدار نظام التشغيل التي سيتلقاها.

سيأتي WP30 Pro بتصنيف IP68 وIP69K وMIL-STD-810H، وسيأتي ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 11000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 120 واط.

من المتوقع أن يتراوح سعر WP30 Pro بين 329.99 دولارًا (315 يورو) و359.99 دولارًا (340 يورو)، لكننا سنعرف المزيد عن مواصفاته وأسعاره ومدى توفره في الشهر المقبل.

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