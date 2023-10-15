OnePlus Open هاتف قابل للطي وبسعر 1700 دولار أمريكي في الهند

أكدت OnePlus بالفعل تاريخ الإعلان الرسمي لهاتف OnePlus Open اول هاتف قبل للطي من الشركة في 19 أكتوبر، في حين أهتم المسربين بباقي معلومات الهاتف من ناحية التصميم والمواصفات والأجزاء الداخلية وخلافه من المعلومات الخاصة بالهاتف والتي لا نعرفها بكامل تفاصيلها الا عند الإطلاق، فما التفاصيل الخاصة بالهاتف الجديد؟

اطلاق OnePlus Open في الهند قريبًا.

خبر اليوم يتعلق بإطلاق الهاتف في الهند، ويعتقد أبهيشيك ياداف احد المسربين أن الجهاز سيتم طرحه في 27 أكتوبر بسعر قدره 139,999 روبية هندية (~1,680 دولار أمريكي). هذا سعر مرتفع، ولكنه أيضًا ليس مفاجأة كبيرة، نظرًا لأن الهواتف القابلة للطي ما زالت تحتاج الى رسوم كبيرة ومصاريف زائدة ليتم تصنيعها.

يبدو أن السعر لا يختلف كثيرًا عن السعر المسرب لأوروبا قبل بضعة أيام فقط؛ حيث ذكر مصدر ألماني سعر إطلاق أوروبي بقيمة 1,699 دولار أمريكي مع خيارين فقط للألوان – الأسود بتصميم شبيه بالجلد واللون الأخضر الزجاجي من الخلف، ومع ذلك، يُظهر المسرب الهندي الجهاز بالألوان الخضراء والذهبية، لذا قد يحصل مستخدمو الهند على لون إضافي واحد، نشك في أن اللون الأسود، كونه الأكثر اختيارًا عادةً، سيتم تجاهله من قائمة الألوان في الهند.

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