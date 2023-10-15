تغيير اسم Google Camera الى Pixel Camera وتحديث Google Photos من اندرويد 14

تم تغيير اسم تطبيق Google Camera الحصري لأجهزة Pixel إلى Pixel Camera على متجر Google Play من قبل شركة Google. كما قامت شركة البحث الإنترنت العملاقة بتعويض “Google Camera” بـ “Pixel Camera” في وصف التطبيق، والآن يقول: “لا تفوت لحظة واحدة مع تصميم Pixel Camera المعاد تصميمه بالكامل، واستخدم ميزات رائعة مثل Portrait و Night Sight و Time Lapse و Cinematic Blur لالتقاط صور ومقاطع فيديو رائعة.”

تغيير اسم Google Camera الى Pixel Camera

أحدث إصدار لتطبيق Pixel Camera المتاح لأجهزة Pixel Fold و Pixel Tablet و Pixel 7 Pro هو الإصدار 9.0، بينما يحصل جهاز Pixel 8 و 8 Pro على الإصدار 9.1. يجدر أيضًا بالذكر أن الإصدار الأحدث من تطبيق Pixel Camera يعمل فقط على أجهزة Pixel التي تعمل بنظام Android 14 وما فوق، بينما الإصدار المخصص لنظام Wear OS يعمل فقط على الأجهزة التي تعمل بنظام Wear OS 3 وما فوق ومتصلة بأجهزة Pixel الذكية.

تحديث Google photos كذلك

بالإضافة إلى تغيير اسم تطبيق كاميرا جوجل، قامت Google أيضًا بإطلاق واجهة مشاركة Android 14 الأصلية لتطبيق Google Photos، حيث عند النقر على أيقونة المشاركة، تظهر واجهة “مشاركة الصور”، مع زر “تعديل” في الزاوية العلوية اليمنى يتيح لك اختيار عدة صور للمشاركة.

تحتوي الصورة المحددة أيضًا على أيقونة قلم رصاص في الزاوية لتشغيل أداة تعديل الصور، مع مساحة تحتها تحتوي على العديد من الإجراءات في Google Photos، بما في ذلك إنشاء رابط وإرسال في Photos وإضافة إلى ألبوم، وفي الصفوف القادمة، تحصل على امكانيات المشاركة المباشرة، بما في ذلك التطبيقات التي تُستخدم بشكل متكرر، وعند التمرير لأعلى، يمكنك الوصول إلى كامل اماكن المشاركة بأكملها.

هذه الواجهة الجديدة للمشاركة متاحة في الإصدار 5.65 من Google Photos على أجهزة Pixel التي تعمل بنظام Android 14، لذلك إذا لم ترها بعد على جهازك يمكن أن تبقى واجهة المشاركة في Google Photos على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 13 والإصدارات الأقدم دون تغيير.

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