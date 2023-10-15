قد تشهد هواتف OnePlus 12 زيادة في السعر لكن هناك أخبار جيدة أيضًا

من المتوقع أن تطلق OnePlus هاتف OnePlus 12 في نهاية هذا العام أو في أوائل عام 2024، لقد شهدنا بالفعل بعض التسريبات بشأن المواصفات، ولكن أحد المُسربين كشف الآن أنه قد تكون هناك زيادة في السعر قادمة، بسبب التغييرات والإضافات التي تضيفها الشركة في الهاتف الجديد، فما التفاصيل؟

OnePlus 12 بشاشة جديدة وسعر اعلى

أفاد المُسرب Yogesh Brar على منصة X بأن هاتف OnePlus 12 سيستخدم نفس شاشة BOE التي تستخدمها هواتف OPPO Find X6 Pro، أكد Brar أن هذا القرار مصاحبًا لفكرة وجود بطارية أكبر وكاميرات محدثة يعني أن هاتف OnePlus 12 سيشهد زيادة في السعر، كما زعم المُسرب أن هذه الشاشة لم تسبب لـ OnePlus أي مشكلات بخصوص خطوط خضراء حتى الآن، بينما كانت الشاشات من Samsung Display والشركة الصينية Tianma قد واجهت “العديد” من مشكلات الخطوط الخضراء. وبالتالي قد يكون هؤلاء الذين تعودوا على شاشات OnePlus المعيبة على وشك الحصول على شاشات مميزة أخيرًا

مقارنة بالموديلات السابقة

على أي حال، تم إطلاق هاتف OnePlus 11 بسعر 699 دولار العام الماضي، ولكن مع شاشة جديدة وبطارية أكبر ومواصفات أقوى نشعر بالفضول لمعرفة نوع الزيادة التي قد تكون في انتظارنا إذا كانت الزيادة في السعر قادمة فعلاً، هو أمر متوقع ان تكون هناك زيادة بالسعر بزيادة المواصفات.

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