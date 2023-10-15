شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يضيف ميزات أمان إضافية للمكالمات عبر التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق واتساب ميزة خصوصية جديدة ستجعل من الصعب على الجهات الخبيثة استنتاج موقعك من خلال حماية عنوان IP الخاص بك أثناء المكالمات.

وفقًا لما أوردته WABetaInfo، يضيف تطبيق المراسلة المملوك لشركة ميتا طبقة إضافية من الأمان لمكالمات واتساب من خلال حماية عنوان IP والموقع من الجهات الفاعلة الضارة.

الميزة متاحة حاليًا لبعض مختبري واتساب التجريبيين لنظامي التشغيل Android وiOS، وسيرى مستخدمو واتساب قسمًا جديدًا يسمى "متقدم"، يتم وضعه ضمن شاشة إعدادات الخصوصية.

يحتوي هذا القسم الجديد على خيار حماية عنوان IP الجديد في المكالمة، مما يجعل من الصعب بالتأكيد على أي شخص في المكالمة استنتاج موقعك من خلال الترحيل الآمن عبر خوادم واتساب.

من المهم جدًا ملاحظة أن جودة المكالمة قد تتأثر قليلاً بميزة ترحيل مكالمات الخصوصية بسبب عمليات التشفير والتوجيه الخاصة باتصالك أثناء المكالمة عبر خوادم واتساب.

"من خلال تنشيط خيار ترحيل المكالمات، ستضيف مستوى إضافيًا من عدم الكشف عن هويتك إلى اتصالاتك، ونعتقد أن هذا مهم بشكل خاص عندما تتفاعل مع أشخاص لم تكن لديك ثقتهم من قبل.

تأتي الحماية الإضافية على حساب جودة مكالمة أبطأ، حيث يجب أن تنتقل البيانات عبر خوادم واتساب لإخفاء الهوية.

وينتهي دعم واتساب لـ 18 هاتفًا ذكيًا في 24 أكتوبر. وكانت منصة المراسلة المستخدمة على نطاق واسع قد أعلنت عن خطتها لوقف الدعم لأجهزة Android و iPhone محددة بدءًا من الأسبوع المقبل.