شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن طرازات iPad الجديدة بشرائح مطورة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تعلن شركة أبل عن تحديثات iPad الجديدة هذا الأسبوع، على الأرجح يوم الثلاثاء 17 أكتوبر، وقد أكد موقع 9to5Mac تقرير Supercharged.

ومن المتوقع أن يتم تحديث أجهزة iPad Air وiPad mini والطراز الأساسي iPad، ومن المحتمل أن تشتمل هذه التحديثات على تحديثات أصغر للمواصفات بدلاً من تغييرات مهمة في التصميم.

تم إصدار الجيل الحالي من iPad Air منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وهو مزود حاليًا بشريحة M1، ويقول تقرير Supercharged أنه من المتوقع أن يتم رفع جهاز iPad Air إلى شريحة M2.

يجب أن يحتوي جهاز iPad mini الجديد على شريحة A16 Bionic، مما يوفر تحسينًا طفيفًا مقارنة بشريحة A15 Bionic الحالية، أشار تقرير صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع أيضًا إلى أن جهاز iPad mini الجديد سيحتوي على وحدة تحكم جديدة في العرض للتخفيف من تأثير مشكلة التمرير الهلامية المرئية على الجيل الحالي من iPad minis أثناء تمرير المحتوى.

تم تحديث الطراز الأساسي لجهاز iPad آخر مرة قبل عام، مما يجعله الأحدث في المجموعة، وجاء طراز الجيل العاشر تصميمًا جديدًا لإطار رفيع وألوانًا جديدة وزرًا جانبيًا يعمل بتقنية Touch ID، ويتم تشغيله حاليًا بواسطة شريحة A14 Bionic، من غير الواضح بالضبط ما الذي سيستخدمه طراز الجيل الحادي عشر القادم، ولكن إذا كان iPad mini سيحصل على A16، فمن المعقول أن النموذج الأساسي iPad سيحصل عليه أيضًا.

ستبقى تشكيلة iPad Pro كما هي في الوقت الحالي، وتم تحديثه آخر مرة في أكتوبر 2022، ومن غير المتوقع أن تكون نماذج الجيل التالي جاهزة حتى وقت لاحق من العام المقبل، من المتوقع أن يتميز الجيل القادم من أجهزة iPad Pro بشاشات OLED لأول مرة.