«طوفان الأقصى».. كيف تدعم فلسطين وغزة وتنجو من حظر السوشيال ميديا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تتبنى منصتيّ "فيس بوك" و"انستجرام"، التابعتين لشركة "ميتا"، سياسة متحيزة وصريحة تجاه المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية، حيث أن آلاف المنشورات التي تدعم الشعب الفلسطيني تجاه العدوان الإسرائيلي واجهت إزالة أو حجبًا.

وخلال الأيام الماضية، واجه الآلاف من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الرافضين للاحتلال الإسرائيلي تحديات كبيرة في نقل رسالتهم عبر المنصات الرقمية، حيث يضطرون إلى مواجهة خطوط حمراء مفروضة عليهم، حيث قد يتم حجب حساباتهم أو حذف منشوراتهم، وهذا يفرض عليهم البحث عن وسائل بديلة للتعبير عن آرائهم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، فإن شركة كانت قد اعترفت بأنها تزيل الثناء والدعم الجوهري لفلسطين من منصاتها، وتحذف جميع المنشورات التي تحتوي علي صور وفيديوهات تظهر حجم الدمار وصور القتلى وصوت الانفجارات وتحذف أيضاً أي مشاهد يوجد بها أسلحة .

ونشرت الصحيفة بعض الطرق الت ييمكن من خلالها التحايل على تحيز منصة "فيس بوك":

- الكلمة بحروف أكثر من لغة

إحدى الطرق التي تجعل من الصعب على خوارزمية "فيس بوك" أو غيره من المنصات اكتشاف أن المنشور يدعم القضية الفلسطينية، إذ من اليمكن كتابة كلمة "فلسطين" بالشكل التالي"F-لسطين أو f,لسطين" كما يمكن كتابة اسم "نتانياهو" بهذا الشكل " نتنيا,h,و"، وعلى غرار تلك الطريقة يمكن كتابة الكثير من الجمل والكلمات، دون أن تتمكن خوارزمية فيس بوك من اكتشاف النص.

- كلمات بدون حروف

بالرغ من اعتمادنا في اللغة العربية على "التنقيط"، إلا أنه من السهل علينا قراءة العديد من الكلمات بدون نقط، لذلك فإن كتابة جمل بدون تنقيط قد تكون حيلة أخرى يمكن من خلالها التغلب على خوارزمية فيس بوك وغيره من المنصات، مثل كتابة جملة "فلسطىن حره - او ىحىا فلسطىن" وغيرها من الجمل

- تجنب بعض المفردات

في الوقت ذاته، تفرض خوارزمية فيس بوك وغيرها من المنصات حظر بعض الكلمات، لذلك يمكن تجنب كاتبة بعض الكلمات التى قد تصنفها خوارزمية تلك المنصات على أنها تخضع للحظر .

- أدوات إعادة صياغة النصوص

وقام بعض الشباب العربي بتطوير أدوات ذكاء اصطناعي، يمكن من خلال إدخال نص المنشور بداخلها، ان تقوم بإعادة صياغته واستبادل بعض الكلمات لكي يتجنب خوارزمية فيس بوك، وهي أدوات مفتوحة المصدر ويمكن استخدامها بسهولة.