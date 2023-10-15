شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. إطلاق مركبة كاسينى - هويجنز الفضائية إلى زحل فى 15 أكتوبر 1997 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زي النهاردة منذ 26 عامًا، أطلقت وكالة ناسا المركبة الفضائية كاسيني في مهمة لاستكشاف زحل وأقماره، وانطلقت على متن صاروخ Titan 4B من قاعدة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا، في 15 أكتوبر 1997، وفقاً لموقع space.





استغرقت كاسيني ما يقرب من سبع سنوات للوصول إلى زحل، حيث دخلت المركبة الفضائية مدارًا حول الكوكب ذي الحلقات في عام 2004، وارتبطت مركبة فضائية أخرى أصغر حجمًا تسمى هويجنز برحلة مع كاسيني، وهبطت على قمر زحل تيتان في عام 2005.

أمضت كاسيني 13 عامًا في دراسة نظام زحل عن قرب، واستمرت المهمة حوالي 20 عامًا قبل أن تصل إلى نهائي ملحمي كبير في 15 سبتمبر 2017.

مع نفاد الوقود، اختارت وكالة ناسا توجيه كاسيني مباشرة إلى الغلاف الجوي لكوكب زحل، حيث تم تدمير المركبة الفضائية.