تكنولوجيا: Asus تطلق شاشة الألعاب ROG Swift OLED PG49WDCD للبيع بسعر 1505 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Asus شاشة الألعاب ROG Swift OLED PG49WDCD اليوم للبيع في السوق الصيني بسعر 1505 دولار، والتي تتوفر في سوق الولايات المتحدة بسعر 1499 دولار.

قدمت Asus شاشة PG49WDCD بشكل رسمي خلال شهر مايو، وتتميز الشاشة بتقنية QD-OLED وحجم 49 إنش، ودقة عرض 5120 في 1440 بيكسل، وأبعاد 32:9، كما تتميز بإنحناء 1800R.

كما تنطلق شاشة ROG PG49WCD بمعدل تحديث 144Hz، مع ميزة خفض ضبابية الحركة، وإستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية.

كما تدعم Asus الشاشة بنسبة سطوع 1000 nit، وتأتي بمعايير DisplayHDR True Black 400 لإنتاج لون أسود غامر، وتدعم تدرج لوني بنسبة 99% بمعايير DCI-P3، وعمق ألوان 10بت.

أيضاً تدعم الشاشة تقنية AMD FreeSync Premium Pro لتجربة ألعاب إنسيابية وسلسة، وللإتصال تضم الشاشة منفذ DP1.4، وHDMI2.1، ومنفذ USB 3.2 Gen 1، ويدعم منفذ USB-C طاقة بقدرة 90W لشحن أجهزة الحاسب.

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