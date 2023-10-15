تكنولوجيا: توقعات بإطلاق هواتف iQOO 12 وiQOO 12 Pro في بداية نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التسريبات خطط Vivo للإطلاق هواتف iQOO 12 وiQOO 12 Pro في حدث يعقد في بداية شهر نوفمبر.

تستعد شركة Vivo لكشف النقاب عن سلسلة Vivo X100 قريباً في الأسواق، كما تقدم أيضاً جيل جديد من هواتف iQOO.

ولقد إستعرضت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” الموعد المتوقع للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف iQOO 12، حيث تؤكد التسريبات خطط Vivo لإطلاق هذه الإصدارات في نوفمبر في السوق الصيني، على أن تنطلق سلسلة Vivo X100 عقب منتصف شهر نوفمبر.

وتضم سلسلة iQOO 12 اثنان من الإصدارات تشمل الإصدار الرئيسي مع إصدار Pro، على أن يتميز كلا الإصدارين برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 المرتقب الإعلان عنها من كوالكوم خلال فعاليات Snapdragon Summit 2023 التي تنطلق هذا الشهر.

يذكر أن Vivo تدعم الإصدارات القادمة Vivo X100 وVivo X100 Pro برقاقة معالج Dimensity 9300، على أن تقدم هاتف Vivo X100 Pro Plus برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 في الربع الأول من 2024.

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