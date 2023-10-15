تكنولوجيا: ابل تؤكد على معالجة مشكلة الإشعاع الذي يتخطى المعايير في تحديث iOS 17.1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة ابل على أن تحديث iOS 17.1 يجلب معالجة لمشكلة إرتفاع مستوى الإشعاع دون أن يؤثر على قوة الإرسال الخلوي في هواتف iPhone 12.

ينطلق تحديث iOS 17.1 لمستخدمي هواتف الأيفون بشكل رسمي في 24 من أكتوبر، ولقد أكدت ابل في تقرير جديد على أن التحديث يعالج مشكلة الإشعاعات التي أدت إلى حظر بيع هواتف iPhone 12 في فرنسا.

ولقد أوضحت الجهات المختصة في فرنسا أن هواتف iPhone 12 تنتج مستويات إشعاعية تتخطى المعايير المحددة في الإتحاد الأوروبي، لذا قررت فرنسا تقييد مبيعات هذه الإصدارات إلى أن تقدم ابل معالجة رسمية.

أيضاً أكدت ابل بشكل رسمي من جديد على أن تحديث هواتف الأيفون يعالج مشكلة مستويات الإشعاع المفرطة، كما أوضحت ابل أن معالجة المشكلة لن تؤدي إلى خفض قوة الإرسال الخلوي.

كما أشارت ابل إلى أن تحديث iOS 17.1 يعمل على خفض طاقة الإرسال التي تؤدي إلى إرتفاع مستويات الإشعاع.

ولقد أوضح تقرير ابل أن هواتف iPhone 12 تتضمن أجهزة إستشعار تعمل على إستشعار موقع الهاتف وما إذا كان قيد الإستخدام أو في جيب المستخدم أو على سطح صلب، ومن المقرر أن يتم تقوية إشارة الإرسال عند إبتعاد الهاتف عن جسم المستخدم، إلا أن هذه المعايير لم تتوافق مع المعايير الدولية المحددة، لذا قدمت الشركة معالجة في تحديث هواتف الأيفون.

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