علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Caviar تعلن عن مجموعة الهالوين من iPhone 15 Pro.. صور

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القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة Caviar لصناعة الأجهزة الفاخرة، نسخة الهالوين من iPhone 15 Pro وPro Max، والتي تتضمن مواد من الفضاء الخارجي، وبتعبير أدق، شظايا من نيزك مورشيسون تحتوي على أحماض أمينية (اللبنات الأساسية للحياة في الكون)، وفقاً لموقع gsmarena.
 
ايفون 15 برو
ايفون 15 برو

واستخدم Caviar شظايا نيزك مورشيسون، الذي اكتشف فيه العلماء 15 حمضًا أمينيًا من الفضاء الخارجي، من المحتمل أن يكون عمر النيزك نفسه 7 مليارات سنة، وهو ما يزيد بمقدار 4.54 مليار سنة عن الأرض والمجموعة الشمسية، مما يجعله أقدم مادة موجودة حاليًا على الأرض.

ايفون 15
 

المادة المذكورة هي جزء مما يسمى بتصميم هيكل Alien، لكن الجزء الخلفي يصور في الواقع Predator، وقامت الشركة بتزويد Alien بخيارين آخرين، يحملان أيضًا طابعًا فضائيًا - Astral وStarship، ويُظهر الأول صورة للكون، بينما الآخر مستوحى من سفينة فضائية، وفي هذه التصاميم، استخدم Caviar النيازك من القمر والمريخ والذهب عيار 24 قيراط والتيتانيوم المستخدم في صناعة الطيران والفولاذ المقاوم للصدأ.

سيكلفك كل من iPhone 15 Pro وPro Max المصممين خصيصًا 9000 دولار لكل منهما.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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