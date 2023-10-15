تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول إعدادات الكاميرة في Galaxy S24 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك “Revegnus” بعض التفاصيل الجديدة حول إعدادات الكاميرة في هاتف Galaxy S24 Ultra القادم من سامسونج، والذي يضم مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل.

قدمت تسريبات نشرت مؤخراً تفاصيل حول كاميرة telephoto والتكبير بعدسات periscope، بينما جاءت تفاصيل جديدة عبر “Revegnus” لتوضح مواصفات إعدادات الكاميرة في Galaxy S24 Ultra.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن يضم Galaxy S24 Ultra إعدادات للكاميرة الرئيسية تتضمن:

مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.3 وحجم بيكسل 0.6μm

مستشعر IMX564 بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وحجم مستشعر 1/2.55 مع حجم بيكسل 1.4μm

كاميرة telephoto بدقة 10 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3 مرات ومستشعر IMX754 بحجم 1/3.52، وحجم بيكسل 1.12μm

كاميرة periscope telephoto بدقة 48 ميجا بيكسل بميزة التكبير البصري حتى 5 مرات، ومستشعر GMU بحجم 1/2.25 وحجم بيكسل 0.8μm، وتتميز الكاميرة بفتحة عدسات f/3.2.

ويؤكد مصدر التسريبات على أن هاتف Galaxy S24 Ultra يأتي بتكبير رقمي مذهل يصل إلى 100 مرة، إلى جانب التكبير البصري حتى 5مرات.

يذكر أن التسريبات قدمت أيضاً بعض التفاصيل حول خطط سامسونج المتوقعة لهاتف Galaxy S25 Ultra الذي ينطلق بشكل رسمي في بداية 2025، حيث يأتي هذا الإصدار بميزة دعم تكبير بصري حتى 4 مرات في الكاميرة الأولى، وحتى 6 مرات في الكاميرة الثانية.

كما تستبدل سامسونج التركيز التلقائي بالليزر في هذا الإصدار بمستشعر Vizion جديد، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم مستشعر “Vizion 55” بحجم 1/6.4 والذي يأتي بقدرة على إلتقاط صور بعمق 60 إطار لكل ثانية.

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