تكنولوجيا: شكاوى من مستخدمي iPhone 15 Pro Max تؤكد على رصد مشكلة في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجل عدد من مستخدمي هاتف iPhone 15 Pro Max شكاوى تؤكد رصد مشكلة إحتراق الشاشة في بعض الوحدات.

تواجه إصدارات ابل هذا العام بعض المشاكل المتفرقة منذ إنطلاقها رسمياً للمستخدمين، ولقد كانت البداية مع تصميم التيتانيوم الذي يأتي باللون الأصلي للهاتف، أو الذي يظهر بلون غير موحد.

بينما ظهرت مشكلة أخرى في بعض وحدات هواتف iPhone 15 Pro تؤكد على أن عدم محاذاة الشاشة بدقة مع حواف إطار الهاتف.

ولقد كشف حساب @tarunvats33 على منصة X عن تفاصيل جديدة حول مشكلة في شاشة iPhone 15 Pro Max، حيث يواجه مستخدمي الهاتف مشكلة إحتراق الشاشة في هذا الإصدار.

وتؤكد التفاصيل التي نشرت عبر بعض من مستخدمي الهاتف أن تثبيت الصورة في شاشة iPhone 15 Pro Max يؤدي في النهاية على إحتراق الشاشة، وهي مشكلة شائعة في شاشات OLED.

كما يوضح مستخدمي الهاتف أن إغلاق الهاتف لا يدعم إخفاء الصورة من الشاشة عند إحتراقها، وهو ما أكد عليه عدد من مستخدمي iPhone 15 Pro Max على منصة Reddit.

وتكشف بعض الصور التي شاركها مستخدمي iPhone 15 Pro Max عن تثبيت الشاشة على صورة لوحة المفاتيح عند إحتراق الشاشة، حيث تظهر الصورة ضبابية للوحة مفاتيح QWERTY الإفتراضية.

ومن المقرر أن يتم الإستبدال المجاني للشاشة من ابل، كما تشير التقارير إلى أن المشكلة رصدت في عدد 5 من الوحدات حتى الآن.

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