تكنولوجيا: صور مسربة تستعرض تصميم وألوان هاتف Vivo Y200 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة Vivo لكشف النقاب عن هاتف Vivo Y200 5G لاحقاً هذا الشهر، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم وألوان هذا الإصدار قبل الإعلان المرتقب.

تقدم Vivo هاتف Y200 5G للأسواق قريباً بنفس لغة التصميم المميزة لسلسلة Vivo Y، والتي تتميز باثنان من الكاميرات الخلفية، ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت عبر 91mobiles تفاصيل الكاميرة والألوان المميزة للهاتف.

وتكشف الصور ثلاثية الأبعاد عن اثنان من الإختيارات في الألوان هما الأخضر والذهبي الوردي، وهي الألوان ذاتها التي تم مشاركتها في تقرير سابق من “TheTechOutlook”.

كما تظهر الصور المسربة بجودة عرض HD اثنان من الكاميرات الرئيسية مع فلاش LED، وإضاءة Aura المقدمة في هواتف V27 وV29.

أيضاً يأتي الهاتف بتصميم مسطج في الشاشة، بجواف نحيفة في ثلاث جوانب، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، وتشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بسعر 288 دولار.

وتشير التسريبات السابقة إلى أن هاتف Vivo Y200 يأتي بشاشة AMOLED بحجم 7.69 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

كما يضم الهاتف كاميرة رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع إضاءة Aura LED ذكية، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 4 Gen 1، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ويأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة Funtouch OS 13.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4800 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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