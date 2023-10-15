شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتهاك الخصوصية برعاية أبل.. دعاوى قضائية من عشرات الأفراد بسبب AirTags والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تكون Apple AirTags قد ساعدت الأشخاص في العثور على محافظهم أو أمتعتهم أو حتى أطفالهم، لكن إحدى الدعاوى القضائية تزعم أنه تم استخدامها أيضًا لأغراض أكثر شناعة، حيث ينضم الآن العشرات من الأشخاص إلى هذه القضية.

وقالت الدعوى: "لقد أصبح السلاح المفضل للملاحقين والمعتدين"، وزعمت الدعوى، التي رفعتها امرأتان العام الماضي، أن الملاحقين استخدموا Apple AirTags لتتبع موقع ضحاياهم، وبما أن الأجهزة صغيرة جدًا، فيمكن وضعها بسهولة في جيوب الضحايا أو سياراتهم أو حقائبهم، ونظرًا لأن AirTags تكلف 29 دولارًا فقط، فيمكن للأشخاص ذوي النوايا السيئة الوصول إليها بسهولة، وتضم الدعوى الآن 37 مدعيًا.

وإحدى المدعيات الأصليات هي لورين هيوز، وهي امرأة من تكساس تقول إن صديقها السابق استخدم AirTag لتعقبها، حيث ترك واحدًا داخل عجلة سيارتها واستخدمه للعثور على موقعها، بما في ذلك الفندق الذي كانت تقيم فيه ومنزلها الجديد.

وتقول الدعوى القضائية: "إن إحدى أخطر التقنيات وأكثرها رعبًا التي يستخدمها الملاحقون هي استخدام معلومات الموقع في الوقت الفعلي لتتبع الضحايا"، "إذا تم نقل موقع الشخص باستمرار إلى المعتدي، فلا يوجد مكان للفرار إليه."

وكانت هناك شكاوى أخرى بشأن AirTags بصرف النظر عن الدعوى القضائية، و في يناير 2022، قالت إحدى الشخصيات المؤثرة لشبكة سي بي إس إن شخصًا ما تسلل إلى معطفها باستخدام AirTag في حانة بمدينة نيويورك واستخدمه لتعقبها.

واستخدم آخرون أيضًا AirTags للتخطيط لسرقة السيارات، حيث قالت شرطة يورك الإقليمية في عام 2021 إن خاطفي السيارات كانوا يخفون AirTags في المركبات المتطورة لتتبع مواقعهم وسرقتها في النهاية.

لكن في نفس الوقت تقوم Apple AirTags بتنبيه المستخدمين إذا كانوا يسافرون باستخدام AirTag ليس ملكهم، واعتبارًا من عام 2022، تعرض AirTags أيضًا رسالة منبثقة تحذر المستخدمين من أنه لا ينبغي استخدام AirTags لتتبع الأشخاص دون موافقتهم وأن القيام بذلك يعد جريمة.

وتقوم ملحقات Apple، مثل AirTags، وأجهزة Bluetooth الأخرى بما في ذلك AirPods، بتنبيه المستخدمين إذا تم إقرانهم بجهاز لا ينتمي إليهم، وفي يونيو 2021، قالت شركة آبل إن AirTags ستصدر صوتًا في وقت عشوائي يتراوح بين ثماني إلى 24 ساعة بعد فصلها عن المالك، يوجد أيضًا برنامج للمساعدة في تعطيل AirTags غير المرغوب فيها.

ومع ذلك، ربما لم تكن تدابير السلامة هذه كافية، حيث تزعم الدعوى القضائية أن "أفرادًا قُتلوا - أو قتلوا آخرين - عند استخدام AirTags لتتبع الممتلكات المسروقة ومواجهة اللصوص".

وعلى سبيل المثال، تم توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص بعد استخدام AirTag لتعقب وقتل امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا في كاليفورنيا، حسبما ذكرت KGET، وفي حالة أخرى، استخدمت امرأة من إنديانا AirTag لتتبع صديقها وقتلته بعد الاشتباه في أنه كان يخونه، وفقًا لصحيفة USA Today.