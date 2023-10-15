شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ملك ولا كتابة" مش صدفة خالص.. دراسة: نتيجة رمى العملة ليست 50/50 فى النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فكر مرة أخرى قبل اتخاذ قرار بشأن استخدام طريقة "رمي العملة" للمراهنة، حيث كشف بعض الباحثين عن أن رمي العملة المعدنية لا يمثل فرصة 50/50 التي كنا نعتقدها منذ فترة طويلة، واتضح أن أحد الجانبين لديه احتمال أكبر قليلاً للهبوط ووجهه للأعلى.

وبحسب موقع thesun البريطانى، فيعود فن قلب العملة إلى الإمبراطورية الرومانية، وهو أمر بالغ الأهمية اليوم لعدد من الأشياء، حتى في كرة القدم مع رمي العملة المعدنية قبل المباراة، لكن قامت مجموعة كبيرة من الباحثين باختبارها من خلال قلب العملات المعدنية المختلفة من جميع أنحاء العالم بمعدل مذهل يصل إلى 350,757 مرة.

وقام حوالي 48 شخصًا بقلب العملات المعدنية المسكوكة في 46 دولة للتأكد من عدم وجود تحيز في التقنية، ووجدت النتائج أن العملة المعدنية من المرجح بنسبة 50.8 في المائة أن تهبط على نفس الجانب الذي بدأت عليه، وفقا لتقارير Phys.

وهو يدعم دراسة سابقة نشرت في عام 2007 من قبل عالم الرياضيات في جامعة ستانفورد بيرسي دياكونيس، وادعى أن هذا يحدث لأن العملة تقضي وقتًا أطول على الجانب الذي بدأت منه أثناء وجودها في الهواء.

وقال العلماء :"تم توسيع النموذج القياسي لتقليب العملة من قبل بيرسي دياكونيس، الذي اقترح أنه عندما يقوم الأشخاص بقلب عملة عادية، فإنهم يقدمون درجة صغيرة من "المبادرة" أو التذبذب - وهو تغيير في اتجاه محور الدوران طوال مسار العملة".

"وفقًا لنموذج Diaconis، تؤدي الحركة المسبقة إلى قضاء العملة وقتًا أطول في الهواء مع مواجهة الجانب الأولي للأعلى، وبالتالي، فإن العملة لديها فرصة أكبر للهبوط على نفس الجانب الذي بدأت فيه."