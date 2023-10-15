شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تطرح مايكروسوفت لعبة Call of Duty لمستخدمى Xbox Game Pass؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت Microsoft أخيرًا بفريق Activision Blizzard بعد أشهر من ملحمة الاستحواذ، وهو ما يطرح السؤال المهم حول الوقت الذى ستصل فيه ألعاب Call of Duty إلى Xbox Game Pass؟

وأغلقت شركة مايكروسوفت الصفقة يوم 13 أكتوبر، بعد فترة ليست طويلة من إعطاء هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) الضوء الأخضر لعملية الاستحواذ دون حقوق الألعاب السحابية.

ولكن يبدو أن Microsoft تتوخى الحذر عندما يتعلق الأمر بجلب ألعاب Call of Duty إلى خدمة الاشتراك Xbox Game Pass الخاصة بها، وفي حديثه في الإعلان الرسمي، قال رئيس Xbox Phil Spencer إن التطوير قد بدأ، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يصبح جاهزًا لإصدار Xbox Game Pass.

وقال " نبدأ العمل لجلب امتيازات Activision وBlizzard وKing المحبوبة إلى Game Pass والمنصات الأخرى، سنشارك المزيد حول الموعد الذي يمكنك أن تتوقع فيه اللعب في الأشهر المقبلة".

منذ وقت ليس ببعيد، تم رصد Activision أيضًا وهي تستعد لإصدار ألعاب Call of Duty ضمن خطة الاشتراك.

وعندما حاول المستخدمون شراء عنوان Call of Duty على متجر Microsoft، تم استقبالهم برسالة تقول: "ستتلقى هذا العنصر مجانًا مع اشتراك الألعاب الخاص بك. استمر في التحقق منه واستخدامه إلى الأبد!