شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 17 وmacOS Sonoma يمكنهما إنشاء "كلمات مرور" تلقائية لحسابات أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل بالفعل تحديثات iOS 17 وmacOS Sonoma لأجهزة أيفون وماك، حيث يأتي نظاما التشغيل الجديدان مزودان بدعم مفتاح المرور passkey الجديد الذي يهدف إلى إزالة كلمات المرور تمامًا، وقد بدأت شركة أبل بالفعل في تقديم خيار للمستخدمين لتسجيل الدخول باستخدام مفاتيح المرور لتطبيقاتها وخدماتها.

وأفاد موقع 9to5Mac أن شركة آبل ستقوم الآن تلقائيًا بتعيين مفتاح مرور لمعرف آبل والذي يمكن استخدامه لتسجيل الدخول إلى iCloud ومواقع وخدمات آبل الأخرى بدلاً من FaceID أو TouchID،مع ملاحظة أن الميزة متاحة عبر جميع منصات آبل التي تعمل بأحدث إصدارات أنظمة التشغيل مثل iOS 17 وiPadOS 17 وmacOS Sonoma.

Passkeys متاحة الآن وفقًا للتقرير، أصبحت مفاتيح المرور متاحة الآن لمستخدمي آبل طالما أنهم يستخدمون نظام التشغيل iOS 17 على أجهزة iPhone الخاصة بهم، وللقيام بذلك، كل ما عليك فعله هو التوجه إلى أي صفحة تسجيل دخول في آبل مثل، والضغط على زر تسجيل الدخول والتحقق من خيار تسجيل الدخول باستخدام iPhone بعد إدخال معرف آبل. عنوان البريد الإلكتروني.

نفس الشيء متاح لمتصفح Safari على نظام Mac والشيء الجيد هو أن مفاتيح المرور لا تقتصر على خدمات آبل فقط، حيث يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار استخدامه لخدمات أخرى أيضًا، لهذا، يُطلب من المستخدمين تحديد خيار تسجيل الدخول باستخدام iPhone، وسيظهر رمز الاستجابة السريعة، وسيؤدي مسح ذلك باستخدام جهاز iPhone إلى استدعاء FaceID أو Touch ID لمصادقة عملية تسجيل الدخول.

مفاتيح المرور ليست فكرة جديدة تمامًا، فمنذ عدة سنوات، يستخدم الأشخاص مفاتيح الأمان للحفاظ على حماية حساباتهم وبياناتهم، ويبدو أن مفتاح المرور عبارة عن امتداد يعتمد على الجهاز ويستخدم لمصادقة حساب أو خدمة.

كما قامت Google مؤخرًا بجعل مفتاح المرور هو الوضع الأساسي لتسجيل الدخول لحسابها وجميع خدماتها.