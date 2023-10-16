شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لسه بتستخدمها.. أبل تحيل ساعتها من الجيل الأول لفئة "الأجهزة القديمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت شركة آبل رسميًا ساعتها الذكية Watch Series 1 إلى قائمة منتجاتها القديمة، حيث قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بتحديث قائمة المنتجات القديمة والمتقادمة على موقعها على الإنترنت، وتؤكد القائمة الموجودة على الصفحة أن جميع طرازات الجيل الأول من Apple Watch أصبحت الآن قديمة.

ما هي منتجات أبل القديمة؟ وتوضح شركة آبل أن “المنتجات تعتبر قديمة عندما توقفت شركة آبل عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 7 سنوات”، وبمعنى آخر، لن تحصل على أي تحديثات، وبالإضافة إلى ذلك لن تقوم أبل بإصلاحها أو صيانتها على الإطلاق.

وفي الواقع، حتى مقدمي الخدمات لا يمكنهم طلب قطع غيار للمنتجات القديمة، وبعد ظهور Apple Watch Series 4 لأول مرة في سبتمبر 2018، أوقفت Apple إنتاج السلسلة 1.

للتذكير، أطلقت شركة Apple الساعة الذكية Watch Series 1 في عام 2016، وكانت الساعة الذكية مزودة بمعالج ثنائي النواة، كما يأتي الجهاز القابل للارتداء مزودًا بمستشعر لمعدل ضربات القلب وشاشة Retina تعمل باللمس.

وفي الآونة الأخيرة، صنفت شركة أبل جميع نماذج الجيل الأول من ساعة أبل، بما في ذلك الإصدار المتميز من الذهب الخالص بقيمة 17000 دولار، على أنها "قديمة"، ووفقًا لتقرير صادر عن موقع MacRumors، حدثت هذه الخطوة في 30 سبتمبر، وشملت جميع طرازات Apple Watch من الجيل الأول التي تم طرحها في عام 2015.

يعتبر الغلاف المصنوع من الذهب عيار 18 قيراطًا، والذي كان سعره في السابق بعلاوة قدرها 17000 دولار في الولايات المتحدة، قديمًا الآن، وأثناء إصدارها، زينت هذه النسخة الفاخرة معاصم المشاهير المؤثرين، وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك سوار ذهبي ظل حصريًا ولم يتم إتاحته للجمهور مطلقًا.

كان هذا الدخول في عالم الرفاهية بمثابة المشروع الأولي لشركة Apple في التنافس مع سوق الساعات الراقية، ومع ذلك، تم إيقاف الطراز المصنوع من الذهب الخالص بعد عام واحد فقط، مما أفسح المجال لإصدارات من السيراميك والتيتانيوم بأسعار معقولة نسبيًا.