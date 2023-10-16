شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 15 Pro وهاتف iPhone 13 Mini والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Apple مؤخرًا عن iPhone 15 وiPhone 15 Pro و Pro Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.

وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple، فإن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro و iPhone 13 Mini:

iPhone 15 Pro

مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

المعالج: من نوع A17 Pro

الرامات : 8GB

نظام التشغيل: iOS (17.×)

البطارية: 3247 mAh

الكاميرا الخلفية:

رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)

ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)

الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))

الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم

هاتف iPhone 13 Mini

الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 2227 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.شاشة: 5.5 بوصة.