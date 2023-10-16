شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح جهاز iMac بشرائح M2 وM2 Pro قريبًا.. وفقًا لأحدث الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المحتمل أن يكون الجيل التالي من iMac مقاس 24 بوصة متاحًا مع خيارات معالج M2 وM2 Pro، ومنافذ Thunderbolt 4، ودعم Wi-Fi 6E، ودعم Bluetooth 5.3، وفقًا لتقرير اليوم من مدونة Mac Otakara اليابانية.

ادعى مارك جورمان من بلومبرج مرارًا وتكرارًا أن جهاز iMac القادم مقاس 24 بوصة سيكون مزودًا بشريحة M3، لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت المعلومات الواردة اليوم دقيقة، ومن المحتمل أن تكون خطط شركة آبل قد تغيرت، لكن لم تشر أي مصادر أخرى إلى أنه سيتم تحديث iMac بشرائح M2 وM2 Pro حتى الآن، وفقاً لموقع macrumors.

يشير Mac Otakara إلى أن بعض تكوينات iMac مقاس 24 بوصة المخصصة تواجه تأخيرات في الشحن لمدة تصل إلى شهر واحد في متجر Apple عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، ولكن هذا هو الحال منذ فترة حتى الآن، وليس هناك ما يضمن أن تحديث iMac وشيك .

وفي الشهر الماضي، قال محلل سلسلة التوريد Ming-Chi Kuo إنه من غير المرجح أن تطلق شركة Apple أي أجهزة MacBooks جديدة مزودة بشريحة M3 هذا العام، ولكن لم يتم استبعاد جهاز iMac جديد هذا العام، من غير المتوقع أن تعقد شركة Apple حدثًا في شهر أكتوبر المقبل، لذلك إذا كان هناك جهاز iMac جديد هذا الشهر، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عنه في بيان صحفي على موقع Apple الإلكتروني.

بشكل عام، تظل الشائعات حول الشريحة التي سيحتوي عليها جهاز iMac الجديد ومتى سيتم إصدار الكمبيوتر في حالة تغير مستمر، الشيء الوحيد المؤكد هو أن شهر أكتوبر مستمر في المضي قدمًا دون أي إعلانات عن منتجات من شركة Apple حتى الآن.

تم إصدار جهاز iMac الحالي مقاس 24 بوصة المزود بشريحة M1 في مايو 2021.