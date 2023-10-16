شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ميزة "المساعدة على الطريق" على iPhone 14 وiPhone 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون شركة أبل وجمعية السيارات الأمريكية في تقديم المساعدة على الطريق لعملاء iPhone الذين يعانون من مشاكل في السيارة دون تغطية خلوية، إليك ما يجب معرفته عن ميزة المساعدة على الطريق الجديدة عبر القمر الصناعي على iPhone 14 والإصدارات الأحدث، وفقًا لموقع 9to5mac.

كما هو الحال مع خدمة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي، تتطلب ميزة المساعدة على الطريق الجديدة التواجد في منطقة لا تحتوي على تغطية خلوية من شبكتك.

كيفية تفعيل خدمة المساعدة على الطريق عبر القمر الصناعي

الخطوة الأولى هي أن تقطعت بك السبل بدون خدمة، لذا ستحتاج إلى معرفة ما يجب عليك فعله بعد ذلك مسبقًا.

الخطوة التالية هي إنشاء رسالة جديدة في الرسائل، اكتب "Roadside" في حقل الاتصال لرؤية خيار المساعدة على الطريق عبر القمر الصناعي، لاحظ أن هذا لن يعمل إلا عندما تكون خارج شبكة wifi أو النطاق الخلوي، وبمجرد تحديده، ستظهر مطالبة تتيح لك تحديد نوع مشكلة السيارة التي تواجهها، وتشمل الأمثلة أن يتم قفلك خارج سيارتك، أو نفاد الوقود أو البطارية، أو وجود إطار مثقوب.

تقول أبل: "إذا حاولت الاتصال برقم 911 ولم يتم الاتصال بمكالمتك، فسيكون لديك خيار إرسال رسالة نصية إما إلى خدمات الطوارئ أو إلى مزود المساعدة على الطريق عبر القمر الصناعي".

إذا كان iPhone الخاص بك يدعم طوارئ SOS عبر القمر الصناعي، فسوف يعمل مع المساعدة على الطريق عبر القمر الصناعي في الولايات المتحدة، وتشمل الهواتف المدعومة جميع إصدارات iPhone 14 وiPhone 15 التي تعمل بنظام iOS 17 أو أحدث.

الاتصال عبر القمر الصناعي مجاني لمدة عامين لعملاء iPhone 14 و iPhone 15 لم تعلن شركة Apple عن كيفية تعاملها مع الأسعار في المستقبل، لكن الصفقة الأصلية التي مدتها سنتان تنتهي قرب نهاية عام 2024.