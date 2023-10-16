شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف هاتفك iPhone 15 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عدة سنوات، شهدت صناعة الهواتف الذكية استخدام مادة جديدة لصنع هاتف ذكي، وهي التيتانيوم، والذى يتواجد في iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro الجديد، ومع المادة الجديدة، يأتي السؤال "ما الذي يتطلبه الحفاظ عليها بشكل صحيح؟"

التيتانيوم معدن قوي، ولا ينبغي أن يكون الأمر معقدًا إلى هذا الحد، ومع ذلك، هناك ما يجب فعله وما لا يجب فعله مع كل معدن، ولا يختلف التيتانيوم عن ذلك، حيث أن هذه مجرد بداية عصر الهواتف ذات هيكل التيتانيوم.

ولكن، في الوقت الحالي، إذا كنت قد اشتريت iPhone 15 Pro أو iPhone 15 Pro Max الجديد، فإليك بعض الأشياء التي يجب عليك وضعها في الاعتبار أثناء تنظيفه والعناية به بشكل صحيح.

لنبدأ بالأشياء التي لا يجب عليك فعلها أثناء تنظيف هاتف iPhone 15 Pro الجديد. - تجنب استخدام بخاخات التنظيف التي تحتوي على مواد التبييض أو بيروكسيد الهيدروجين أو أي مواد كيميائية صلبة ومتفاعلة.

- تجنب غمس الهاتف في محلول التنظيف

- لا تستخدم ضغط الهواء لتنظيف الغبار والمنافذ

- تجنب استخدام مجفف الشعر أيضًا، لأنه يمكن أن يذيب الختم المقاوم للماء

الأشياء التي يجب عليك استخدامها لتنظيف iPhone 15 Pro - محلول التنظيف يحتوي على حوالي 70% من كحول الأيزوبروبيل

- قطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة

- قم دائمًا برش محلول التنظيف على قطعة القماش وليس على الهاتف

- كيس فلوسر



الأشياء التي يجب فعلها مع iPhone قبل البدء في عملية التنظيف -مناديل مبللة أو ما شابه ذلك (بدون مبيض)الأشياء التي يجب فعلها مع iPhone قبل البدء في عملية التنظيف - قم بإيقاف تشغيل الجهاز دائمًا - ثم بللي قطعة القماش بمحلول التنظيف وامسحيها بالكامل من جميع الجوانب والزوايا. بللها بالماء (قليلاً) إذا لزم الأمر. -وفقًا لشركة Apple، فإن قطعة قماش مبللة قليلاً تزيل بصمات الأصابع وتغير اللون (إن وجد) من إطار التيتانيوم.

- الآن، استخدم مناديل أو كحول الأيزوبروبيل/الإيثيل بنسبة 70% لمسح الهاتف بالكامل لتطهيره.

-خذ خيط الأسنان واستخدمه لتنظيف المنافذ وشوايات سماعة الأذن بلطف. لا تضغط بشدة لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلافها، وبالمثل، استخدم Blue Tack لإزالة الأوساخ من شبكة مكبر الصوت.

كما نصحت شركة Apple المستخدمين بالتنظيف الفوري إذا لامس الهاتف الرمل أو الحبر أو الصابون أو المكياج أو المنظفات أو الأطعمة الحمضية أو المستحضرات والرمال.